PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU/MOSKAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen in Mittel- und Osteuropa haben am Dienstag in der Gewinnzone geschlossen. An den restlichen Märkten in Europa ging es unterdessen mit den Kursen überwiegend leicht nach unten. Die weiterhin angespannte Corona-Situation und die Unsicherheiten rund um einen drohenden harten Brexit waren am Dienstag die vorherrschenden Themen am Markt.

In Prag schloss der tschechische Leitindex PX mit einem Plus von 0,41 Prozent bei 977,10 Punkten. Am Dienstag veröffentlichte Konjunkturdaten fielen positiver aus als zuvor erwartet. Im Oktober ist die Industrieproduktion in Tschechien im Vergleich zum Vorjahr und um saisonale Effekte bereinigt um ein Prozent gewachsen. Die Experten der Erste Bank hatten zuvor mit einem Rückgang von 2,8 Prozent gerechnet. Vor allem die Automobilindustrie erwies sich als Wachstumstreiber, wie die Erste-Experten in einem Kommentar anmerkten.