L'Oréal zum fünften Mal in Folge mit einem dreifachen "A"-CDP-Rating ausgezeichnet für Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels, zum Schutz der Wälder und zur Sicherung der Wasserversorgung

Paris (ots) - Im fünften Jahr in Folge wurde L'Oréal vom CDP als eines der

weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Nachhaltigkeit hervorgehoben.

Diese globale Non-Profit-Organisation ermutigt Unternehmen, ihre Umweltdaten

offen zu legen, und bewertet ihre Leistungen und Bemühungen um Transparenz.



L'Oréal ist das einzige Unternehmen, das fünf Jahre lang in Folge ein "A" für

alle drei vom CDP bewerteten Umweltthemen erreicht hat: Bekämpfung des

Klimawandels, Maßnahmen zum Schutz der Wälder und Gewährleistung der

Wassersicherheit. In diesem Jahr legten insgesamt 9.600 Unternehmen in den

Fragebögen des CDP Daten zu Umweltauswirkungen, Risiken und Chancen offen.





Jean-Paul Agon, Vorsitzender und CEO von L'Oréal: "Dieses Triple-A-Ergebnis isteine Anerkennung unseres langjährigen Engagements für Nachhaltigkeit und derenormen Arbeit, die von unseren Mitarbeitern auf der ganzen Welt und gemeinsammit unseren Lieferanten und Partnern geleistet wird. Zum ersten Mal in diesemJahr haben es zehn Unternehmen auf die Triple-A-Liste geschafft. Das ist eswert, gefeiert zu werden. Immer mehr Unternehmen beteiligen sich nun an dieserkraftvollen Initiative. Sie alle leisten inspirierende Arbeit für einenachhaltige Entwicklung und zeigen Führungsstärke im Umgang mit den massivenBedrohungen, denen unsere Welt ausgesetzt ist. Nachhaltigkeit ist keine Fragedes Wettbewerbs: Es ist eine kollektive Verantwortung, die wir sehr ernst nehmenmüssen. Gemeinsam machen wir einen Unterschied".Paul Simpson, CEO von CDP, sagte : "Herzlichen Glückwunsch an L'Oréal für ihreFührungsrolle und ihr Engagement für ökologische Transparenz und dafür, dass sieals einziges Unternehmen fünf Jahre in Folge eine Position auf derTriple-A-Liste von CDP erreicht haben. Es werden mehr Unternehmen tätig, unddies ist besonders beeindruckend in diesem herausfordernden Jahr, das vonCOVID-19 geprägt ist. Das Ausmaß des Risikos für Unternehmen durch Klimawandel,Entwaldung und unsichere Wasserversorgung ist enorm, und wir wissen, dass dieChancen des Handelns die Risiken des Nichthandelns bei weitem überwiegen. Mitunserer A-Liste feiern wir jene Unternehmen, die sich darauf vorbereiten, in derWirtschaft der Zukunft zu brillieren, indem sie heute handeln".Diese Errungenschaft ist das Ergebnis der ehrgeizigen Ziele und der langjährigenMaßnahmen von L'Oréal zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen, zur Bekämpfungder Entwaldung in der Versorgungskette und zur Verbesserung derWasserwirtschaft. Auf der Grundlage eines tief verwurzelten Engagements fürNachhaltigkeit und greifbare Ergebnisse startete die Gruppe im Juni 2020 ihrneues Programm für nachhaltige Entwicklung, L'Oréal for the Future, das eine