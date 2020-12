Eine Aufbruchsstimmung entzündeten im November 2020 Neuigkeiten, dass die ersten beiden Impfstoffe die Erwartungen übererfüllen und die Zulassungen bevorstünden

04.12.2020 - Historisch betrachtet waren US-Präsidentschaftswahlen für die Kapitalmärkte immer ein Ereignis von besonderer Tragweite. In diesem außergewöhnlichen Jahr 2020 wird aber auch diese „Regel“ gebrochen. Eine sich über Tage hinziehende Auszählung der Stimmen, ein (bezogen auf die Stimmenverteilung in Schlüsselstaaten) knapper Sieg Joe Bidens, Verluste der Demokraten im House of Representatives und ein mit hoher Wahrscheinlichkeit verpasster Sieg im Senat gaben zunächst nur kurzfristig Gründe für eine Aufbruchsstimmung, auch wenn ein „Divided Government“ grundsätzlich als eher positiv für die Aktienmärkte angesehen werden darf.

Weniger stark profitierten dagegen Aktien/Aktienindizes, die in diesem Jahr bereits stark im Kurs zugelegt haben: Unsere Positionen im CSI 300 Index, dem Artificial Intelligence Leaders Fonds, US Biotechnologiewerte oder unser Cyber Security-ETF stiegen um 5,7%, 12,5%, 7% und 9,2% im Wert. Auf der Anleihenseite sah der November ebenfalls freundlich aus: Die Renditen italienischer Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von 10 Jahren fielen weiter, von 0,76% auf 0,63% und die Renditen im gleichen Laufzeitensegment in Portugal sanken von 0,10% auf 0,03%. Beide Positionen haben nicht nur im November, sondern während des gesamten Jahres 2020 einen signifikanten Beitrag zum Fondsergebnis geliefert. Von niedrigeren Zinsen und geringeren Risikoaufschlägen profitierten auch europäische Unternehmensanleihen mit einem Rating von BB-BBB, die in unserem Portfolio ca. 1,5% auf Total Return-Basis hinzugewinnen konnten. Ein weiterer Profiteur waren Anleihen aus den Emerging Markets: Unternehmensanleihen in US-Dollar aus dieser Region konnten 0,5% zulegen. EM-Staatsanleihen in lokaler Währung stiegen in unserem Fonds sogar um 2,1%.

Insgesamt konnte der Multi-Asset Global 5 in diesem sehr kapitalmarktfreundlichen Umfeld über den November 1,88% (institutionelle Anteilscheinklasse) bzw. 1,86% (private Anteilscheinklasse) im Wert zulegen. Im laufenden Kalenderjahr liegt die institutionelle Anteilscheinklasse mit 1,21% im Plus und die private Anteilscheinklasse mit 0,99%. Im letzten Monat des Pandemiejahrs 2020 wird nun wieder auf das Weihnachtsgeschäft geschaut werden sowie auf die weiteren Planungen und Ziele hinsichtlich des Impfprozesses. Letzterer wird auch stark von den Faktoren Impfstofflogistik, Impfakzeptanz der Bevölkerung und Konjunkturüberlegungen geprägt sein. Darüber hinaus werden allmählich die Kapitalmarktprognosen für das kommende Jahr veröffentlicht und viele Investoren werden ihre Portfolien auf ihre Zukunftstauglichkeit hin überprüfen. Das betrifft einerseits Sektoren, die von der fortschreitenden Digitalisierung von Angebot und Konsum profitieren, aber andererseits auch die Erholung von besonders stark betroffenen (zyklischen) Wirtschaftsbereichen. Die Aussicht auf weitere EZB-Maßnahmen im Dezember, wie bereits von Präsidentin Lagarde angedeutet, sollte zudem Aktienmarktkorrekturen im Restjahr begrenzen können und den Eurozonen-Rentenmärkten weitere Unterstützung bieten.







