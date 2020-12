PEKING, 8. Dezember 2020 /PRNewswire/ -- Ein Bericht von Science and Technology Daily | IUSTC:

Im Jahr 2020 hatte COVID-19 tiefgreifende Auswirkungen auf die Welt, und das enorme Potenzial der digitalen Wirtschaft wurde in der gemeinsamen weltweiten Reaktion auf die Pandemie deutlich.

Einem von Oxford Economics veröffentlichten Bericht zufolge wird der Anteil der digitalen Wirtschaft am weltweiten BIP bis 2025 von 15 % auf rund 25 % steigen. In Bezug auf die Größe der digitalen Wirtschaft rangieren die Vereinigten Staaten derzeit an erster Stelle, China an zweiter Stelle und Deutschland, Japan und das Vereinigte Königreich an dritter bis fünfter Stelle.