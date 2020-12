Xativa(TM)-Taschen von iX Biopharma als „CBD-Produkt des Jahres" bei den Australian Cannabis Industry Awards 2020 ausgezeichnet

SINGAPUR, 8. Dezember 2020 /PRNewswire/ -- Das Spezialpharmaunternehmen iX Biopharma Ltd (SGX:42C) („iX Biopharma", „das Unternehmen", oder zusammen mit seinen Tochtergesellschaften „die Gruppe") freut sich bekannt zu geben, dass Xativa, die neuartige sublinguale medizinische Cannabidiol- („CBD") Oblate der Gruppe, bei den Cannabis Industry Awards 2020 in Australien die Auszeichnung „CBD-Produkt des Jahres" erhalten hat.

Mit den Cannabis Industry Awards werden Cannabispioniere, Fachleute und Unternehmen ausgezeichnet, die zum sozialen Fortschritt und zur Innovation der schnell wachsenden Cannabisindustrie in Australien beitragen. In der Kategorie Business Awards werden Auszeichnungen an Organisationen und ihre jeweiligen Produkte oder Dienstleistungen für Innovation, Exzellenz und Wirkung vergeben. Die Auszeichnungen werden unabhängig und transparent von einem breit gefächerten Gremium ehrenamtlicher Helfer beurteilt, die Experten aus der Industrie und Vorreiter in der Gemeinschaft sind, um gleiche Wettbewerbsbedingungen zu gewährleisten und die Auszeichnungen wirklich repräsentativ zu machen. Dies steht im Gegensatz zu Pay-to-Play-Auszeichnungen, bei denen die Gewinner durch das auszeichnende Unternehmen oder eine öffentliche Abstimmung ausgewählt werden, was große Unternehmen mit tiefen Taschen begünstigen kann.