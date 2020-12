Lemonade startet in Frankreich

Lemonade , eine Versicherungsgesellschaft, die vor allem auf künstliche Intelligenz und Verhaltensökonomie setzt, hat heute einen weiteren europäischen Markt betreten. Verbraucher mit Wohnsitz in Frankreich können jetzt sofort, jederzeit und von jedem Gerät aus eine Mieterversicherung abschließen, über die Lemonade-App Ansprüche anmelden und in Sekundenschnelle Zahlungen erhalten.

Im Gegensatz zum traditionellen Versicherungsmodell behält Lemonade lediglich eine Pauschalgebühr für seine Geschäftstätigkeit ein und spendet den verbleibenden Gewinn an gemeinnützige Organisationen als Teil seines jährlichen Giveback. Das Unternehmen startete Ende 2016 mit seinen Mieter- und Hausversicherungen in New York und ist seitdem eine der am schnellsten wachsenden Versicherungsgesellschaften. Das Unternehmen ist seit dem 2. Juli 2020 unter dem Ticker LMND an der New Yorker Börse notiert.

Verbraucher stufen Lemonade aufgrund seiner auf mehreren Plattformen verfügbaren Versicherungsprodukte als Nr. 1 ein und begründen dies mit der reibungslosen digitalen Erfahrung, blitzschnellen Schadenzahlungen, erstklassigem Kundenservice und einem konkurrenzlosen Geschäftsmodell.

„Hausratversicherungen sind in Frankreich häufig gesetzlich vorgeschrieben, was sie zu einer einmaligen Chance für die nächste Markteinführung von Lemonade in einem europäischen Land macht“, so Daniel Schreiber, CEO und Mitbegründer von Lemonade. „Auch wenn der französische Versicherungsmarkt einer der am weitesten entwickelten Märkte dieser Art weltweit ist, glauben wir, dass die einzigartige Mischung aus Mehrwert, Werten und Technologie von Lemonade den französischen Verbrauchern eine unübertroffene Möglichkeit bietet, in wenigen Schritten eine schnelle, personalisierte und bedarfsgerechte Versicherung abzuschließen.“

Das Lemonade-Produkt für Frankreich wurde zwar gezielt für französische Kunden entwickelt, soll aber zusätzlich das verkörpern, was Kunden von Lemonade in anderen Ländern schätzen: eine reibungslose und angenehme Erfahrung, die auf künstlicher Intelligenz, sofortigen Erstattungen und der Möglichkeit beruht, durch das jährliche Giveback des Unternehmens lokale und globale Wohltätigkeitsorganisationen zu unterstützen. Das französische Produkt bietet außerdem, ähnlich wie die deutschen und holländischen Versionen, den Vorteil, dass es auf der Policy 2.0 basiert, einem neuen Versicherungstyp, der gezielt für das 21. Jahrhundert entwickelt wurde.