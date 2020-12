Paige erhält CE-Kennzeichnung für Brustkrebserkennung sowie Einstufung und Quantifizierung von Prostatakrebs dank KI-basierter digitaler Diagnostik

Wie Paige, ein weltweit führender Anbieter auf dem Gebiet der AI-basierten digitalen Diagnostik, heute bekanntgab, hat das Unternehmen eine CE-Kennzeichnung für Paige Breast, die Brustkrebs-Erkennungssoftware von Paige, erhalten. Die Anwendung zeigt Pathologen, die Brustbiopsien beurteilen, verdächtige Bereiche zur weiteren Überprüfung an. Darüber hinaus erhielt das Unternehmen eine CE-Kennzeichnung für Paige Prostate Grading & Quantification, eine digitale Diagnoseanwendung, die Informationen auf Objektträgerebene für primäre und sekundäre Gleason-Muster sowie Tumorgröße bietet, um Informationen für die Behandlungsplanung bereitzustellen. Dank dieser CE-Kennzeichnungen sind beide Produkte jetzt für den Einsatz in Labors und Krankenhäusern im Europäischen Wirtschaftsraum, in der Schweiz und Großbritannien erhältlich.

„Die CE-Kennzeichnung bei Brustkrebs ist eine wichtige aufsichtsrechtliche Validierung unserer computergestützten Pathologieprodukte, da wir unsere Anwendungen in der Onkologie erweitern. Gleichzeitig erweitert die CE-Kennzeichnung bei Prostatakrebs um wertvolle Einstufungs- und Quantifizierungsmerkmale für unser bestehendes CE-markiertes Paige Prostata-Angebot“, erklärte Dr. Leo Grady, Chief Executive Officer von Paige. „Wir arbeiten weiter intensiv an der Entwicklung neuer Produkte, die die Arbeitsabläufe in der Pathologie verbessern und die Diagnosesicherheit für einige der häufigsten Krebsarten, darunter Brustkrebs, steigern. Ich bin allen Mitgliedern des Paige-Teams und unseren Ärztekollegen weltweit zutiefst dankbar, die dazu beigetragen haben, diese Technologie voranzutreiben, die letztlich die Patientenergebnisse optimiert.“

Paige Breast ermöglicht Vorhersagen auf Objektträger- und Fallebene für den Brustkrebsnachweis

Für Pathologen, die Brustkrebs – die am häufigsten diagnostizierte Krebsart bei Frauen in Europa1 – diagnostizieren, kann die potenziell hohe Anzahl an Brustgewebe-Objektträgern, die untersucht werden müssen, eine Herausforderung für das Workload Management und die Produktivität der Pathologen darstellen. Paige Breast soll Pathologen auf entsprechende Merkmale auf einem Brustgewebe-Objektträger aufmerksam machen und ermöglicht Vorhersagen auf Objektträger- und Fallebene über das Vorhandensein von Krebs. Mithilfe dieser Funktionalität können Pathologen kleine Krebsherde, die leicht übersehen werden können, einfacher, effizienter und sicherer identifizieren.