Die BMW Group und AWS arbeiten gemeinsam an der Beschleunigung datengesteuerter Innovationen in der Automobilindustrie

Heute gaben Amazon Web Services (AWS), eine Dienstleistung von Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN), und die BMW Group (OTCMKTS: BMWYY) eine umfassende strategische Zusammenarbeit bekannt, um das Innovationstempo des Automobilherstellers weiter zu beschleunigen, indem Daten und Analysen in den Mittelpunkt der Entscheidungsfindung gestellt werden. Die Unternehmen werden ihre Stärken als Branchenführer bündeln, um gemeinsam Cloud-fähige Lösungen zu entwickeln, die Effizienz, Leistung und Nachhaltigkeit in jedem Aspekt des automobilen Lebenszyklus steigern, vom Fahrzeugdesign bis hin zu Dienstleistungen nach dem Verkauf. Im Rahmen der weitreichenden Zusammenarbeit wird die BMW Group Daten aus ihren Geschäftsbereichen und Betriebsabläufen in über hundert Ländern auf AWS migrieren. Der Umzug wird eine Reihe von IT-Kernsystemen und Datenbanken der BMW Group für Funktionen wie Vertrieb, Fertigung und Wartung umfassen und ihnen helfen, ihre Agilität zu erhöhen, neue Erkenntnisse zu gewinnen und schneller neue Kundenerlebnisse zu schaffen. Darüber hinaus werden die Unternehmen in die Befähigung und Schulung in den neuesten AWS-Technologien von bis zu 5.000 zur BMW Group gehörenden Softwareingenieuren investieren und die weltweite Belegschaft des Unternehmens in die Lage versetzen, die Daten besser zu nutzen.

Im Mittelpunkt der Strategie der BMW Group steht der Ausbau eines unternehmensweiten Datensees, der auf dem Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) basiert und den Namen „Cloud Data Hub“ trägt, damit die BMW Group die Daten für Innovationen in ihren globalen Geschäftsbereichen nutzen kann. Der Cloud Data Hub bietet den Mitarbeitern im gesamten Unternehmen ein gemeinsames Bild des Betriebsablaufs ihrer gesamten Organisation und einen zentralen Ausgangspunkt für neue Entwicklungsanstrengungen. Vom Cloud Data Hub aus haben die Mitarbeiter der BMW Group Zugriff auf die Breite und Tiefe der AWS-Dienstleistungen, einschließlich Amazon SageMaker (die Dienstleistung von AWS, die Entwicklern und Datenwissenschaftlern hilft, schnell in der Cloud und am Edge Maschinelles Lernen zu bauen, zu trainieren und einzusetzen), um mehrere Petabyte an Entwicklungs-, Fertigungs-, Vertriebs- und Fahrzeugleistungsdaten zu verarbeiten, abzufragen und anzureichern. Die Drittanbieter der BMW Group, wie Autohäuser, Lieferanten und Technologieunternehmen, werden ebenfalls in der Lage sein, Betriebs- und Wartungsdaten von Fahrzeugen sicher in den Cloud Data Hub einzubringen und von den Erkenntnissen des Maschinellen Lernens zu profitieren. So kann die BMW Group beispielsweise Maschinelles Lernen anwenden, um die Nachfrage nach ihrer Palette an Fahrzeugmodellen und Einzelausrüstungen weltweit zu prognostizieren und die Planung in ihren Vertriebs-, Produktions- und Einkaufseinheiten zu optimieren, um bessere Kundenerlebnisse zu schaffen.