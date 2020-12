NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Rohölvorräte sind in der vergangenen Woche laut Informationen aus Branchenkreisen gestiegen. So habe der Interessenverband American Petroleum Institute (API) einen Anstieg um 1,14 Millionen Barrel (159 Liter) festgestellt, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf informierte Personen. Steigende Rohölreserven belasten in aller Regel die Ölpreise. Insbesondere seien auch die Benzinvorräte angeschwollen um 6,44 Millionen Barrel, hieß es. Das wäre der stärkste Anstieg seit April, falls offizielle Daten der US-Energiebehörde Energy Information Administration (EIA) die Zahlen bestätigen sollten. Die Nachfrage nach Öl und der Verbrauch von daraus hergestellten Kraftstoffen gilt als Gradmesser der Aktivität einer Volkswirtschaft. Zuletzt waren die Infektionszahlen mit dem Coronavirus in den USA wieder stark angestiegen./men