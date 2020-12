Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Demire Angebot an die Aktionäre Demire Deutsche Mittelstand Real Estate will eigene Aktien zurückkaufen. Man will dazu ein öffentliches Rückkaufangebot starten. Geboten werden 4,39 Euro je Aktie. Erwerben will man bis zu 1 Million Papiere. Das entspricht 0,93 Prozent des …