CEOs, die sich verpflichtet haben, Frauen bei der Besetzung von Führungsrollen stärker zu fördern als globale Peers

Bericht enthält Empfehlungen zur Erfassung von Rasse-/Ethnizitätsdaten

NEW YORK, 8. Dezember 2020 /PRNewswire/ -- Erneut fördert Catalyst CEO Champions For Change Frauen in der gesamten Führungspipeline, so die kürzlich veröffentlichte Publikation Towards a More Equitable Future: The Catalyst CEO Champions For Change. Der Bericht zeigt auch Möglichkeiten auf, wie globale Unternehmen Daten über ethnische Herkunft und Rasse in ihren Organisationen sammeln können.

Die greifbaren Fortschritte bei der Vertretung von Frauen in der globalen Führungspipeline zeigen, dass Frauen fast 40 % der Führungskräfte ausmachen und fast ein Drittel der Führungsebene und des Vorstands stellen: