rf IDEAS gibt Partnerschaft mit Datasec im Bereich mobile Berechtigungsnachweise bekannt

Die WAVE ID Mobile-Lesegeräte bieten Smartphone-Nutzern kontaktlosen logischen Zugang zu Workstations, Netzwerken, Anwendungen, sicheren Druckern und vielem mehr – und zugleich Unterstützung für nahezu alle in der Welt genutzten physischen Transponderkarten oder kontaktlosen Smartcards. Der neue, von Datasec entwickelte, hochgradig robuste mobile Berechtigungsnachweis, der von rf IDEAS gekauft werden kann, wird Nutzern auf allen Märkten und in allen Branchen eine überzeugende Option für nahtlosen, berührungslosen und sicheren logischen Zugang geben.

rf IDEAS, ein führender Hersteller von Berechtigungslesegeräten für logischen Zugang und Authentifikation, und Datasec Solutions Pty Ltd, ein anerkannter Anbieter von Lösungen für Authentifikation und Verschlüsselung an Endpunkten (CypherKey), gaben heute das Eingehen einer Partnerschaft dafür bekannt, ein hochgradig skalierbares Sortiment an sicheren mobilen Berechtigungsnachweislösungen auf den Markt zu bringen; dieses beruht auf mit Bluetooth Low Energy ausgestatteten WAVE ID Mobile-Lesegeräten von rf IDEAS und Datasecs einzigartiger, sicherer Authentifikationsplattform.

„Mit der jüngsten Erweiterung unseres Sortiments an mobilen Berechtigungsnachweisen und Berechtigungslesern haben wir den Benutzern in der gegenwärtigen Arbeitsumgebung des Typs „Arbeiten Sie von wo aus auch immer" die Sicherheit, die Bequemlichkeit und den berührungsfreien Schutz mobiler Authentifikation an die Hand gegeben“, sagte Tod Besse, Senior Vice President für weltweiten Verkauf und Marketing bei rf IDEAS. „Diese Partnerschaft wird es unseren Kunden ermöglichen, gestützt durch unsere Expertise und unseren preisgekrönten Kundendienst, die Vorteile von Datasecs beeindruckender, sicherer Authentifikationsplattform zu nutzen.“

„Datasec ist begeistert über die Partnerschaft mit rf IDEAS. Es stellt eine großartige Chance dar, mit einem weltweit führenden Unternehmen für auf den Technologien RFID und BLE basierende Kartenlesegeräte in einer Form zusammenzuarbeiten, die eine großartige Synergie für beide Unternehmen bedeutet, welche als Ergebnis den rf IDEAS-Kunden hochgradig sichere Lösungen für Authentifikation und Zugang liefern wird“, kommentierte Paul Waite, Gründer von Datasec Solutions.

Die neue mobile Berechtigungsnachweislösung wird voraussichtlich Anfang 2021 auf der Basis jährlicher Abonnements zur Verfügung stehen und wird mit jenen WAVE ID Mobile-Lesegeräten von rf IDEAS kompatibel sein, die bereits in größeren Mengen geliefert werden. Um mehr zu erfahren, wenden Sie sich an einen Vertreter von rf IDEAS unter sales@rfIDEAS.com.

Über rf IDEAS

rf IDEAS, Inc. ist ein führendes Unternehmen für logische Zugangslösungen für das Gesundheitswesen, die Fertigung, Behörden und Unternehmen. Unterstützt durch die starken Partnerschaften des Unternehmens mit führenden Anbietern von Identity Access Management ermöglichen Lesegeräte von rf IDEAS innovative Lösungen für Single-Sign-On, sicheres Drucken, Anwesenheitsverfolgung und andere Anwendungen, die eine Authentifizierung erfordern. Lesegeräte von rf IDEAS unterstützen nahezu alle Berechtigungsnachweise weltweit, einschließlich der wachsenden Zahl mobiler Berechtigungsnachweise. Weitere Informationen finden Sie unter www.rfIDEAS.com.

Über Datasec Solutions Pty Ltd

Datasec Solutions Pty Ltd ist ein IT-Sicherheitsunternehmen, das Lösungen für Verschlüsselung und Authentifizierung an Endpunkten (CypherKey and Cryptix) entwickelt, umsetzt und unterstützt, wobei es seine besondere Aufmerksamtkeit darauf richtet, wichtige Sicherheits- und Compliance-Probleme zu lösen, die auftreten könnten, wenn Organisationen sensible persönliche oder geschäftliche Informationen übermitteln oder auf diese zugreifen. Weitere Informationen finden Sie unter www.datasec.com.au.

