Bestnote von Scope: Guinness-Fonds mit neuem „A“-Rating

Scope: Aufstieg in die Top-10-Prozent der Peergroup „Aktien Welt“

Der Guinness Global Innovators Fund ist mit bestmöglicher Bewertung ausgezeichnet worden. Die Berliner Ratingagentur Scope bescheinigt dem Management unter anderem ein hervorragendes Chance-Risiko-Verhältnis.

Der Guinness Global Innovators Fund (ISIN: IE00BQXX3D17) gehört zu den besten Investmentfonds. Das hat zumindest die in Berlin ansässige Ratingagentur Scope kürzlich dem im Jahr 2014 aufgelegten Aktienfonds bescheinigt und die Bestnote „A“ (sehr gut) vergeben. Das Analysehaus sieht vor allem den Anlageprozess als „sehr gut strukturiert und systematisch aufgebaut“. Zudem weise der Fonds einen hohen Active Share im Vergleich zur Benchmark auf, was die Analysten auf eine konzentrierte und gleichgewichtete Portfoliokonstriktion zurückführen. Positiv fällt für Scope auch die Performance ins Gewicht. Das Management agiere in den unterschiedlichen Marktphasen mit hoher Professionalität und erbringe dadurch hervorragende Leistungen in kurz- als auch langfristigen Zeiträumen. „Über einen Betrachtungszeitraum von fünf Jahren liegt der Fonds mit einer Performance von 13,4 Prozent p.a. deutlich über dem Durchschnitt der Vergleichsgruppe „Aktien Welt“ (6,7 Prozent p.a.)“, so die Ratingagentur. Obwohl die Volatilität über fünf Jahre über dem Peergroup-Durchschnitt liege, sei der maximale Verlust im gleichen Zeitraum weitaus niedriger. Der Fonds habe es dadurch laut Scope in die hauseigene Top-10-Prozent der Peergroup „Aktien Welt“ geschafft.