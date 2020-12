iX Biopharma erhält positive wissenschaftliche Empfehlung der EMA für Wafermine(TM)

Die EMA hat das von iX Biopharma vorgeschlagene klinische Phase-3-Entwicklungsprogramm für Wafermine befürwortet

Wissenschaftliche Empfehlung der EMA schafft Klarheit über den Registrierungsweg in Europa

SINGAPUR, 9. Dezember 2020 /PRNewswire/ -- Das Spezialpharmaunternehmen iX Biopharma Ltd (SGX:42C) („iX Biopharma" oder „das Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass es von der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) positive Rückmeldungen zu seiner wissenschaftlichen Empfehlung an das Unternehmen bezüglich seines klinischen Phase-3-Entwicklungsprogramms für Wafermine, seinen sublingualen Ketamin-Wafer, zur Registrierung in Europa (der „wissenschaftliche Rat der EMA") erhalten hat.

Im wissenschaftlichen Gutachten der EMA befürwortete diese das vom Unternehmen vorgeschlagene Design der zulassungsrelevanten Phase-3-Studien. Das Phase-3-Programm, das in ähnlicher Weise von der amerikanischen FDA beschlossen wurde, besteht aus zwei randomisierten, doppelblinden, placebokontrollierten Studien, eine in einem orthopädischen Schmerzmodell (Bunionektomie) und eine in einem Modell für Weichteilschmerzen (Abdominoplastik). Das primäre Wirksamkeitsmaß für beide Studien ist die SPID12, die sich aus der summierten Differenz der Schmerzintensität über 12 Stunden ergibt. Die summierte Differenz der Schmerzintensität über 24 Stunden (SPID24) und 48 Stunden (SPID48) wird als sekundäre Endpunkte ausgewertet. Die Phase-3-Studien werden dieselben Schmerzmodelle und denselben primären Endpunkt verwenden, der in der klinischen Phase-2b-Studie von Wafermine erfolgreich untersucht wurde.