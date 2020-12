EU-Kommission stellt Agenda zum Kampf gegen Terror vor

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Nach den islamistischen Anschlägen in Wien, Nizza und Dresden will die EU-Kommission den Kampf gegen militante Extremisten in Europa forcieren. Dazu stellt die Brüsseler Behörde am Mittwoch (gegen 12.00 Uhr) eine neue Anti-Terror-Agenda mit dem Titel "Antizipieren, verhindern, schützen, reagieren" vor. Zudem ist ein Vorschlag für ein erweitertes Mandat der EU-Polizeibehörde Europol geplant.

Europa wurde in den vergangenen Monaten von einer Serie islamistischer Anschläge erschüttert. In Dresden hatte am 4. Oktober ein als Gefährder eingestufter Syrer mit einem Messer einen Mann tödlich und einen weiteren Mann schwer verletzt. Bei Paris wurde ebenfalls im Oktober ein Lehrer von einem mutmaßlichen Islamisten enthauptet, in Nizza drei Menschen von einem weiteren Gewalttäter in einer Kirche getötet. In Wien erschoss ein Anhänger der Terrororganisation Islamischer Staat Anfang November vier Menschen und verletzte mehr als 20 weitere./wim/DP/nas