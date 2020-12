Tesla und Biontech – gleicher Weg…

Liebe Leser, ein Spezial zu Biontech und eines zu Tesla bei uns im Börsendienst mit dem richtigen Handwerkszeug und hoch spannenden Anlage- und Tradingideen – warum? Weil beide Titel den gleichen Weg gehen auf immer höhere Tops und damit eine immer größere Fallhöhe. Wobei sie bei Tesla noch deutlicher wirkt als bei Biontech. Doch in unserer Auswertung der größten Börsenzuwächse aller Zeiten von IPOs seit eben jenem IPO zeigt beide Aktien weit vorne. Und bald kommt – AIRBNB. Auch da werden wir natürlich sofort passend sagen, wie man dabei sein kann. Wer dabei sein mag – hier gibt es unser komplettes Angebot auch zum 4-Wochen-Kurzabo wer mal reinschauen mag. Dazu sind wir aktiv bei einer der FAANG-Aktien, die jetzt im Krypto-Bereich voll mitspielt. Und ganz viel mehr…

Der jüngste Trade hat wieder funktioniert und die Aktien höher gezogen. Wann man wieder rein kann und wie? Nun, wir bleiben da antizyklisch und damit fahren wir ja auch in den Depots bestens. EuroStoxx Inliner plus 300%, Infineon Turbo plus 300%, Nikkei Turbo plus 200%, Aroundtown Turbo plus 60% – das sind nur einige Auszüge aus dem Bestand, den wir aktuell im Depot haben.

Und zum Vergleich – wir liegen 2020 vorn während das größte deutsche Anlegermagazin sein Hebeldepot bei minus 52% stehen hat. Seit 2009! führen wir Depots, ob bei Börse Online oder Feingold Research, und nicht ein einziges Mal haben unsere Depots ein schlechtes, sprich ein zweistelliges Minusjahr gehabt. In 11 von 12 Fällen landeten wir im Plus. Da sind auch unsere spekulativen Weihnachtsideen dabei und die nächste Biontech-Ansage. Übrigens- die Story zu Wirecard bitte anschauen. Man kann Demut für die Börse daraus lernen. Übrigens – heute gibt es bei uns ein Update auf “Best of Biontech” – welche Hebelpapiere man wählen kann mit bestem Spread und auch noch Gebühren sparen.