DEU: Deutsche Bank, Investorentreffen "Deep Dive" DEU: Deutsche Bahn, AR-Sitzung zur mittelfristigen Finanzplanung USA: Slack Technologies, Q3-Zahlen USA: DoorDash, Erstnotiz New York TERMINE KONJUNKTUR 02:30 CHN: Erzeugerpreise 11/20 02:30 CHN: Verbraucherpreise 11/20 08:00 DEU: Handels- und Leistungsbilanz 10/20 08:00 DEU: Arbeitskosten Q3/20 08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 11/20 09:00 ESP: Industrieproduktion 10/20 16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 10/20 (endgültig) 16:00 CAN: BoC, Zinsentscheid 16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 09. Dezember: ^ TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Aurubis, Jahreszahlen (Online-Pk 10.00 h) 08:00 GBR: British American Tobacco (BAT), Pre-close Trading Update 09:00 DEU: Blackrock: Ausblick Konjunktur und Kapitalmärkte 2021 09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 10:30 DEU: Online-Pk zum Untersuchungsausschuss zum Wirecard-Skandal mit dem finanzpolitischen Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Florian Toncar 10:30 DEU: NORD/LB Telefon-Pk zur Vorstellung der aktuellen Rangliste zu den 100 größten Unternehmen in Sachsen-Anhalt

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Bundestag - Fortsetzung Haushaltswoche mit Generaldebatte über die Politik der Bundesregierung 09:00 Rede Bundeskanzlerin Angela Merkel



09:30 LUX: EuGH-Urteil zu grenzübergreifendem Zugang zu Pay-TV-Inhalten

10:00 DEU: Online-Gespräch "Deutschland-Ländersache?" mit Bundesfinanzminister Olaf Scholz und den Ministerpräsidenten Bodo Ramelow und Reiner Haseloff

10:00 DEU: Online-Pk Greenpeace Energy zu neuer Studie über Chancen und Risiken eines Markthochlaufs mit grünem Wasserstoff

10:30 DEU: Online-Pk der AG Mittelstand zu Rahmenbedingungen für den Mittelstand, um die Konjunktur zu stabilisieren mit Josef Sanktjohanser, Präsident des Handelsverbandes Deutschland (HDE), und Hans Peter Wollseifer, Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks (ZDH)

11:00 DEU: Online-Bildungsforum des Verbands norddeutscher Wohnungsunternehmen mit dem Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD). In der von VNW-Direktor Andreas Breitner moderierten Online-Veranstaltung geht es um die Herausforderungen der Corona-Pandemie und darum, was die Krise in Politik, Gesellschaft und Wirtschaft verändert hat.

11:00 DEU: Vortrag und Diskussion des OECD-Berlin-Centres "Welche Finanzpolitik braucht Deutschland während und nach Corona?" + Vortrag von Isabell Koske, OECD

+ Diskussion mit Clemens Fuest (ifo Institut), Astrid Klesse (Bundeswirtschaftsministerium) Fritzi Köhler-Geib (Kreditanstalt für Wiederaufbau) und Jakob von Weizsäcker (Bundesfinanzministerium) °



