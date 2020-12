Micron Technologies lässt sich bei der United States Food and Drug Administration registrieren, begrüßt den Aufruf des gewählten Präsidenten Biden zum Tragen von Masken und richtet dritte Produktionsschicht ein

Vancouver (British Columbia), 8. Dezember 2020. Micron Waste Technologies Inc. („Micron“ oder das „Unternehmen“) (CSE: MWM, OTC: MICWF, Frankfurt: 7FM2) freut sich bekannt zu geben, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Micron Technologies Inc. („Micron Technologies“), ein Hersteller persönlicher Schutzausrüstung (PSA) in Kanada, sich am 27. Juni 2020 bei der amerikanischen Lebens- und Arzneimittelbehörde, der United States Food and Drug Administration (die „US-FDA“), registrieren lassen hat.