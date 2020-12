09.12.2020 / 06:54

Pure Extracts unterzeichnet Absichtserklärung mit The Nutraceutical Medicine Company - Inhaber der Wellnessproduktmarke PURICATM



VANCOUVER, British Columbia, 9. Dezember 2020. - Pure Extracts Technologies Corp. (CSE: PULL) ("Pure Extracts" oder das "Unternehmen") ist ein auf pflanzliche Ausgangsmaterialien spezialisiertes Extraktionsunternehmen mit Schwerpunkt auf Cannabis, Hanf und den sich schnell entwickelnden Sektor funktioneller Pilze. Das Unternehmen gibt bekannt, dass es eine Absichtserklärung (Letter of Intent, LOI) mit The Nutraceutical Medicine Company Inc. ("PURICA"), Inhaber der Marke PURICATM für Vollspektrum-Wellnessprodukte auf Pilzbasis, unterzeichnet hat, um Pure Extracts Expansion in den Sektor funktioneller Pilze zu unterstützen und gemeinsamen Vollspektrum-Pilz-Wellness-Kombinationen auf CBD-Basis zu entwickeln.



PURICA kann auf eine mehr als 20-jährige Erfolgsbilanz zurückblicken. In dieser Zeit hat PURICA ihren Kunden das Beste geboten, was die Natur zu bieten hat: Fachkundig formulierte Natur- und Vollwertprodukte, die von der Wissenschaft solide unterstützt werden.

Mit Sitz in Duncan, B.C. auf Vancouver Island ist PURICA ein preisgekröntes Unternehmen, dessen Immune 7-Formulierung von kanadischen Einzelhändlern zwei Jahre in Folge als Goldpreisträger für das bestes Immunitätsprodukt in Kanada im Rahmen der renommierten Alive Awards (2019 und 2020) ausgezeichnet wurde.



PURICA ist auch führend in der Aufklärung der Öffentlichkeit über die Verwendung und den Nutzen von medizinischen Vollspektrum-Pilzen mit Formulierungen, die auf Immunität und Stressabbau, Schlaf, Herzgesundheit, Gewichtskontrolle, Ausdauer, Leistung, Hormonhaushalt und eine Vielzahl anderer Erkrankungen abzielen.



Ben Nikolaevsky, CEO der Pure Extracts, kommentierte: "Wir freuen uns, mit den Experten bei PURICA an funktionellen Pilzprodukten und neuartigen CBD-Formulierungen zu arbeiten. Sie haben eine beeindruckende Geschichte der Produktentwicklung, Kundenbindung und ein unerschütterliches Engagement für hohe Standards."