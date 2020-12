---------------------------------------------------------------------------

Arbon, 9. Dezember 2020 - Das zweite Halbjahr des Geschäftsjahres 2020 verläuft für die Arbonia sehr erfreulich.



* Das organische* Wachstum im 2. Halbjahr wird voraussichtlich bei > 4%, in Schweizer Franken bei rund 2%, zu liegen kommen.

* Der Umsatz für das Gesamtjahr 2020 wird voraussichtlich organisch um > 1% wachsen, in Schweizer Franken jedoch um rund 2% zurückgehen.

* Folglich erwartet die Arbonia eine EBITDA-Marge von ungefähr 11% für das Geschäftsjahr 2020, dies entspricht einem EBITDA in der Grössenordnung von CHF 150 Mio. (Zunahme von ~ 11% ohne Sondereffekte und ~ 20% mit Sondereffekten zum Vorjahr)



* Dies vorausgesetzt führt zu einer überproportionalen Steigerung des EBIT, des Free Cash Flows und des Reingewinns.



Aufgrund eines vorteilhaften Produktmixes und auf Basis der getätigten Investitionen in Effizienz- und Produktivitätssteigerungen zeichnet sich für die Arbonia per Ende November ein sehr erfreulicher Geschäftsverlauf für das Jahr 2020 ab. Dies führt dazu, dass die Profitabilität des Unternehmens deutlich über den Markterwartungen zu liegen kommen dürfte.

Nachdem das erste Halbjahr 2020, insbesondere das zweite Quartal, durch Effekte der COVID-19-Pandemie geprägt war, hat sich ab Juni eine merkliche Erholung in den meisten Absatzmärkten und Produktbereichen der Arbonia eingestellt. Besonders stark war diese in den Heimmärkten Deutschland und Schweiz zu spüren. Die Arbonia konnte nach der Aufhebung des Lockdowns im Sommer in vielen ihrer Märkte von den unverändert wirkenden Treibern der hohen Nachfrage nach Wohnraum in den Ballungszentren, des Renovierungsstaus (insbesondere in Deutschland) und der staatlichen Förderprogramme zur energetischen Sanierung von Gebäuden profitieren. Dennoch wird die Arbonia den durch COVID-19 bedingten Umsatzrückgang in Schweizer Franken des ersten Halbjahres von -6.3%, unter anderem auch aufgrund von Währungseffekten, voraussichtlich nur teilweise aufholen können, während organisch ein Umsatzwachstum erwartet wird.



Auch die anhaltende Niedrigzinspolitik der Zentralbanken und die neuen, massiven staatlichen Unterstützungsprogramme für die Wirtschaft sorgen dafür, dass Immobilien als Anlageklasse fast alternativlos bleiben. Zudem stieg die Wertschätzung für den eigenen Wohnraum, sodass eingesparte finanzielle Mittel nun für die Steigerung des eigenen Wohlbefindens als Investment in das Anlageobjekt Wohneigentum eingesetzt werden. Ein weiterer Faktor, der sich im Verlauf der letzten Monate positiv auf das Geschäft der Arbonia ausgewirkt hat, sind die Ziele und Vorgaben des Green Deals der Europäischen Union, die den Wandel zu energieeffizienten Wohn- und Gewerbeimmobilien nochmals beschleunigt haben.



Die Arbonia erwartet daher auch für das kommende Geschäftsjahr 2021 ein weiterhin positives Marktumfeld, vor allem im Wohnbau.

Über das detaillierte Konzernergebnis 2020 und den Ausblick auf das Geschäftsjahr 2021 wird die Arbonia am Dienstag, 2. März 2021, im Rahmen ihrer Bilanzmedienorientierung und Analystenkonferenz informieren.

