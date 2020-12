Das afrikanische Lithium-Unternehmen Prospect Resources Ltd (ASX: PSC, FRA: 5E8) (" Prospect " oder " das Unternehmen ") gibt bekannt, dass das Unternehmen als Primärrohstoffpartner in die Europäische Rohstoffallianz ("ERMA", European Raw Material Alliance) aufgenommen wurde.

DGAP-News: Prospect Resources Limited / Schlagwort(e): Kooperation/Strategische Unternehmensentscheidung Prospect Resources Limited Prospect wurde in Europäische Rohstoffallianz (ERMA) aufgenommen 09.12.2020 / 06:56 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

- Prospect Resources wurde als Mitglied der ERMA aufgenommen.



- ERMAs primäre Zielsetzung ist die Verbesserung der Widerstandsfähigkeit der EU beim Zugang zu kritischen Materialien.



- Strategische Initiative unterstützt durch die Europäische Investitionsbank (EIB); und



- Erleichterung der Zusammenarbeit an innovativen Lösungen und der Integration der Lieferkette.



ERMA zielt darauf ab, Europa wirtschaftlich widerstandsfähiger zu machen, indem es seine Lieferketten diversifiziert, Arbeitsplätze schafft, Investitionen in die Rohstoff-Wertschöpfungskette anzieht, Innovationen fördert, junge Talente ausbildet und zum weltweit besten wegbereitenden Rahmenplan für Rohstoffe beiträgt.

Prospect plant, ihr Engagement mit europäischen Interessenvertretern zu beschleunigen und an ERMAs Entwicklungsstrategie für kritische Materialien teilzunehmen. Die Abnahmevereinbarung mit Sibelco N.V. ("Sibelco") ist ein praktischer Schritt zur Verbesserung von Europas Widerstandsfähigkeit im Bereich kritischer Materialien.



Prospects Managing Director, Sam Hosack, sagte: "Prospect baut ihre Position in Europa bei Investoren, Kunden und Lieferketten weiter aus. Europas wachsende Nachfrage nach Batterie-, Glas- und Keramikmärkten versetzt Prospect in eine hervorragende Lage, um mit europäischen Interessenvertretern in Kontakt zu treten.

Die Nachfrage nach kritischen Rohstoffen wird stetig steigen, insbesondere angesichts der Beschleunigung der grünen Energiewende mit Lithium an vorderster Front. Der Lithiummarkt zeigt Anzeichen einer Wiederbelebung aufgrund der gestiegenen Nachfrage und bietet Prospect die Möglichkeit, die Produktion unter robusten Marktbedingungen aufzunehmen."