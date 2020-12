Aurubis AG: Aurubis-Ergebnis wächst trotz Corona-Pandemie deutlich

- Operatives EBT steigt im Geschäftsjahr 2019/20 auf 221 Mio. €

(Vj. 192 Mio. €)

- Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung eine Dividende von 1,30 € vor

- Ausblick verhalten optimistisch, leicht erhöhter Prognosekorridor für das operative Ergebnis des neuen Geschäftsjahres

- Verkaufsverhandlungen für das Segment FRP in fortgeschrittenem Stadium

Hamburg, 9. Dezember 2020 - Ungeachtet der Corona-Pandemie und ihrer weitreichenden Folgen für die Weltwirtschaft konnte die Aurubis AG (Aurubis) ihr operatives Ergebnis vor Steuern (EBT) im abgelaufenen Geschäftsjahr 2019/20 um 15 % auf 221 Mio. € (Vj. 192 Mio. €) steigern. Der operative ROCE stieg ebenfalls und erreichte 9,3 % (Vj. 8,6 %). Das operative Konzernergebnis konnte um 21 % gesteigert werden und liegt bei 167 Mio. € (Vj. 138 Mio €).

Dividendenvorschlag von 1,30 € je Aktie

Angesichts des guten Ergebnisses schlagen Vorstand und Aufsichtsrat von Aurubis der Hauptversammlung am 11. Februar 2021, die erstmalig in digitaler Form stattfinden wird, eine erhöhte Dividende von 1,30 € je Aktie (Vj. 1,25 €) vor. Sofern die Hauptversammlung den Vorschlag annimmt, liegt die Ausschüttungsquote bei 35 % (Vj. 41 %) des operativen Konzernergebnisses.

Durchsätze von Recyclingmaterialien und Konzentraten gesteigert

Zu der guten Ergebnissituation trugen deutlich höhere Raffinierlöhne für Altkupfer und sonstige Recyclingmaterialien bei. Dazu stieg der Durchsatz an Recyclingmaterial wesentlich, auch wegen der erstmaligen Berücksichtigung der Metallo-Standorte in Beerse (Belgien) und Berango (Spanien), die seit Juni 2020 in den Konzernabschluss einbezogen werden. Mit der Akquisition erweitert Aurubis sein Produktportfolio ebenso wie seine Kapazitäten zur Verarbeitung von Recyclingrohstoffen, vor allem von solchen Materialien mit geringerem Metallgehalt. "Die Integration von Metallo liegt voll im Plan", berichtet Roland Harings, Vorstandsvorsitzender der Aurubis AG. "Wir sind zuversichtlich, das angestrebte Synergiepotential von 10 bis 15 Mio. € in den nächsten drei Jahren sogar übertreffen zu können."