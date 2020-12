VERIANOS SE erzielt Vermietungserfolge in 2020 und ernennt Alejandro Valero Nadal zum Partner

Im Gesamtjahr 2020 rund 37.000 qm neu vermietet

Trotz Corona-Pandemie erfolgreiche Vermietung von Büro- und Einzelhandelsflächen

Alejandro Valero Nadal wird per 1. Januar 2021 zum Partner ernannt



Köln/Frankfurt am Main, 9. Dezember 2020 - Die VERIANOS SE, das börsengelistete Immobilienunternehmen (ISIN: DE000A0Z2Y48) mit Fokus auf Value Investments im Europäischen Small- and Mid-Cap Immobiliensegment, zieht eine positive Bilanz in der Vermietung der von der Gesellschaft gemanagten Gewerbeimmobilien im laufenden Jahr und gibt einen weiteren Vermietungserfolg bekannt. Mit Mietbeginn am 1. November 2021 wurden 400 qm Einzelhandelsfläche in der Gürzenichstraße in Köln in unmittelbarer Nähe zum Heumarkt langfristig an Deutschlands größte Innungskrankenkasse IKK classic vermietet. Insgesamt wurden im Jahr 2020 bislang rund 37.000 qm im Objektbestand von VERIANOS neu vermietet, darunter erfolgreiche Abschlüsse bei Büro- und Einzelhandesflächen wie etwa im Louisen-Center in Bad Homburg, wo auf ca. 3.900 qm das Marken-Modehaus SiNN als neuer Ankermieter einzieht, sowie in Bonn-Beuel, wo die Deutsche Post und die Postbank rund 2.850 qm Bürofläche belegen.

Ole Sichter, Managing Partner der VERIANOS SE und verantwortlich für Transaktionen und Assets: "Die erzielten Neuvermietungen insbesondere der Büro- und Einzelhandelsflächen sind, speziell vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie, ein toller Erfolg unseres Asset Managements und des gesamten VERIANOS-Teams. Sie belegen eindrucksvoll die Werthaltigkeit unserer Objekte. Wieder einmal hat sich unsere Flexibilität und Schnelligkeit als entscheidender Erfolgsfaktor erwiesen. Auf dieser Basis, aber auch mit Blick auf unsere starke Investitionspipeline sowie diverse laufende und anstehende Sanierungen im Bestand, blicken wir erwartungsvoll auf 2021 und sind zuversichtlich, auch im kommenden Jahr erfolgreiche Abschlüsse zu erzielen."