Avfall og slam kan bli omdannet til verdifulle produkter som biokarbon og energi i stedet for å gå til spille. – Dette har vi ventet på i 25 år, sier Frederic Hauge i Bellona, som nå går sammen med Vow om å løse ett av de store klimaspørsmålene.

– Pyrolyse har en rekke spennende bruksområder for å løse miljøproblemer og omdanne avfall til ressurser. Vi har ventet på gjennombrudd i teknologiutviklingen i 25 år, og nå har Vow industrialisert den, sier Bellona-stifter Frederic Hauge.

Vow, via sitt datterselskap Scanship, har i flere tiår utviklet løsninger for å rense avløpsvannet og behandle avfallet ombord på cruiseskip. De siste årene har selskapet også utviklet pyrolyseteknologien for å omdanne dette til energi ombord.

– Gjennom år med teknologiutvikling og med oppkjøpet av det franske selskapet ETIA i fjor, så har Vow nå løsninger hvor vi med biomasse, avfall og avløpsslam kan hjelpe flere industrier i retning av nullutslipp, sier administrerende direktør Henrik Badin i Vow ASA.

Stabil karbonlagring blir helt sentralt hvis man skal nå målene om halvering av utslipp innen 2030 og negative utslipp senest ved midten av århundret. Utnyttelse av ressurser som slam, blant annet til biokarbon, kan bidra med store utslippskutt.

– Løsningen er der. Vi har den. Det vi trenger er tilgang til, og nok mengder av, den rette biomassen. Med Bellonas brede kunnskap og erfaring med industrielle og politiske prosesser innen klimaspørsmålet, tror vi at vi sammen kan løse dette kritiske problemet, sier Badin.

– Biologisk avfall er ofte ressurser på avveie



Tilgang på nok biomasse er ett av de store uløste problemene i FNs klimapanels rapporter. Dermed kan gode teknologiske løsninger som utnytter biomasse i avfallsstrømmer og fjerner CO 2 spille en svært viktig rolle.

– Prosesser som kan stabilisere karbon fra biologiske kilder blir en viktig løsning for 2020-tallet. Med biokarbon-lagring skaper vi muligheter også for negative utslipp, sier Hauge.

Vi kan ikke hugge skog eller bruke matjord for å møte behovet for biokarbon og bioenergi når millioner av tonn med ressurser går til spille hvert år, blant annet i form av fôrrester og slam fra oppdrettsnæringen. I mange tilfeller går dette rett i havet, og dermed til spille. Slikt slam er ressurser på avveie, fullt av næringsstoffer og energi. Vi kan både resirkulere viktige ressurser som fosfor og hente ut verdifulle produkter som biogass og biokarbon, fortsetter Hauge.