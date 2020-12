Das diesjährige Weihnachtsgeschäft in den geschenkerelevanten Produktkategorien wird stagnieren und die Umsätze bestenfalls auf Vorjahresniveau bei 73,8 Milliarden Euro verharren. Zu dieser Prognose gelangt die aktuelle Studie der Unternehmensberatung BearingPoint und des IIHD Instituts zum Weihnachtsgeschäft 2020. Seit 2013 befragen BearingPoint und IIHD für die Studie 1.200 Personen ab 15 Jahren auf den 20 am stärksten frequentierten Einkaufsstraßen Deutschlands und analysieren die Ergebnisse vor dem Hintergrund aktueller Handelstrends.

Für den stationären Non-Food-Einzelhandel gehen BearingPoint und IIHD in diesem Weihnachtsgeschäft erstmals seit 2012 von einem Umsatzrückgang von 14 Prozent aus, während sie im Online-Handel ein Rekordwachstum von 47 Prozent erwarten. Die zentrale Ursache für diese Prognose ist laut Studie maßgeblich in den fortwährenden Maßnahmen zur Eindämmung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie zu sehen, die insbesondere den stationären Einzelhandel, durch den im November 2020 verordneten Teil-Lockdown, stark belastet.



COVID-19 verändert das Kaufverhalten der Deutschen - 57 Prozent kaufen vermehrt online



Bestätigt wird diese Prognose durch die Ergebnisse der jährlichen Weihnachtsumfrage am ersten Adventssamstag, die einen Echtzeit-Einblick in den bisherigen und erwartbaren Verlauf des Weihnachtsgeschäfts erlaubt. So verdeutlichen die Umfrageergebnisse, dass die anhaltende COVID-19-Pandemie eine deutliche Veränderung des Einkaufsverhaltens vom stationären hin zum Online-Handel hervorruft. Motiviert durch eine angestrebte Reduktion von physischen Kontakten, gaben rund 57 Prozent der Konsumenten an, ihr Kaufverhalten zu verändern und ihre Weihnachtsgeschenke vermehrt online zu kaufen. Lediglich 43 Prozent der befragten Passanten gaben an, ihr Kaufverhalten nicht ändern zu wollen.