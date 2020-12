Apple macht große Wellen in diesem aufstrebenden 5G-Smartphone-Markt

Überraschend ist jedoch, dass Apples neueste Telefone in einem preissensiblen Markt wie Indien, das noch nicht auf 5G umgestiegen ist, sehr gefragt sind. Berichten zufolge wurde das Unternehmen Ende Oktober Zeuge rekordverdächtiger Vorbestellungen für das iPhone 12 in Indien, was ihm helfen könnte, seine neu gefundene Dynamik in diesem Markt aufrechtzuerhalten und den Weg für langfristiges Wachstum zu ebnen. Schauen wir mal, wie.

Der Einstieg von Apple (WKN:865985) in 5G-Smartphones scheint sich auszuzahlen: Die Nachfrage nach der iPhone-12-Serie erweist sich als stärker als erwartet, so der renommierte Analyst Ming-Chi Kuo. Dies ist nicht überraschend, wenn man den attraktiven Preis für das iPhone 12 und die riesige installierte Nutzerbasis von Apple bedenkt, die auf ein Upgrade auf die neueste drahtlose Sendertechnologie gewartet haben.

Apple ist in Indien auf einem beeindruckenden Vormarsch

Apple hat in Indien in diesem Jahr trotz einer Verlangsamung des gesamten Smartphone-Marktes aufgrund der Coronavirus-Pandemie einen Anstieg der Umsätze verzeichnet, und die Dynamik des iPhone-Herstellers in Indien hielt auch im dritten Quartal des Kalenderjahres an. Canalys schätzt, dass die Auslieferungen von Apple in Indien im zweistelligen Bereich gegenüber dem Vorjahreszeitraum gestiegen sind und im Quartal 800.000 Einheiten erreichten, was das Wachstum des Gesamtmarktes von 8 % übertraf.

Das Unternehmen profitierte von einer Reihe von Maßnahmen, die in jüngster Zeit ergriffen wurden, wie z. B. die Erhöhung des Preises seiner Geräte, der Start eines Online-Einzelhandelsgeschäfts und die Erhöhung der lokalen Produktion. So wurde beispielsweise das iPhone 11 für 51.999 indische Rupien (ca. 704 US-Dollar) verkauft, seit Apple damit begonnen hat, es lokal zu produzieren, verglichen mit seinem Startpreis von ca. 68.000 Rupien (ca. 921 US-Dollar).

Es wird erwartet, dass auch das iPhone 12 in den kommenden Monaten sich ähnlich verhalten wird, da Apple dieses Gerät voraussichtlich ebenfalls in Indien herstellen wird. Das iPhone 12 mini beginnt bei 69.900 indischen Rupien (fast 947 US-Dollar), und es wird geschätzt, dass Apple diesen Preis um mindestens 20 % senken könnte, sobald die lokale Fertigung im April nächsten Jahres beginnt – kurz vor der Einführung der ersten 5G-Netze im Land – und damit näher an den Preis von 699 US-Dollar in den USA herankommt.