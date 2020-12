TEHERAN (dpa-AFX) - Im Iran eskaliert der Streit der Regierung mit dem Parlament um das neue Atomgesetz, das in allen Punkten gegen das Wiener Atomabkommen verstößt, mit dem der Iran von einem Atomwaffenprogramm abgehalten werden sollte. Präsident Hassan Ruhani sollte das vom Parlament bereits verabschiedete Gesetz innerhalb einer fünftägigen Frist an die Behörden weiterleiten. "Das passierte nicht und die Frist ist nun abgelaufen", gab Parlamentspräsident Mohammed Bagher Ghalibaf nach Angaben der lokalen Medien am Mittwoch bekannt.

Ghalibaf könnte das Gesetz rein rechtlich auch ohne die Zustimmung Ruhanis zur Umsetzung weiterleiten. Das aber wäre ein Novum in der iranischen Innenpolitik und es ist unklar, was nun genau passieren wird. Beobachter gehen davon aus, dass letztendlich der oberste Führer, Ajatollah Ali Chamenei, ein Machtwort sprechen und eine Entscheidung treffen werde.