ADVA und Advantech vereinfachen die uCPE-Einführung durch Fernzugriff auf virtuelle Testumgebung

ADVA (FWB: ADV) und Advantech (TWSE: 2395.TW) kündigten heute eine gemeinsame Testportalinitiative zur Fernevaluierung von SD-WAN- und Sicherheitslösungen für universell einsetzbare Netzabschlusstechnik (universal Customer Premise Equipment, uCPE) an. Basierend auf ADVAs Ensemble NFV-Suite (Network Functions Virtualization) und der Netzabschlusstechnik von Advantech ermöglicht die gemeinsame Testumgebung einen offenen Zugang zu einer breiten Palette von vorintegrierten SD-WAN- und uCPE-Plattformen. Damit können Ingenieure und Netzarchitekten neue Netzfunktionen mittels Fernzugriff einfach und schnell testen. Die Initiative vereinfacht Anbietern von Kommunikationsdiensten das Management von Software-Lizenzen und eliminiert die Notwendigkeit, Geräte an unterschiedliche Standorte zu versenden.

„Wir haben uns in diesen schwierigen Zeiten mit ADVA zusammengeschlossen, um Netzingenieuren und Architekten, die aus ihrem Home-Office arbeiten, zu helfen. Sie können nun verschiedene SD-WAN-, Sicherheits- und Enterprise-Edge-Lösungen schnell evaluieren. Dies wird mit einer virtuellen uCPE-Testumgebung, die von einem Expertenteam umfassend unterstützt wird, ermöglicht“, sagte James Yang, VP Cloud IoT Group bei Advantech. „Dies ist die erste in einer Reihe von gemeinsamen Initiativen zur Weiterentwicklung unserer Partnerschaft. Damit können uCPE-Lösungen schneller und einfacher eingeführt werden, wodurch Umsätze früher realisiert und Risiken in der Lieferkette verringert werden. Mit einer disaggregierten SD-WAN-Technologie unterstützen wir Strategien zur Einführung konvergierter und Cloud-basierter Architekturen der nächsten Generation.“