VanEck nutzt Daten von Moody’s Analytics für zwei neue ETF

Diese Messwerte basieren auf Informationen von den Finanzmärkten und werden mit einem detaillierten Bild der Kapitalstruktur eines Unternehmens zusammengelegt. Die Daten dienen Investoren zur Bewertung der Bonitätsqualität und zur Identifizierung von Unternehmenswertpapieren, die im Verhältnis zu ihrem marktimplizierten Kreditrisiko attraktive Spreads bieten.

In den letzten Jahren hat die ETF-Branche an Popularität zugenommen, da Anleger sich nach neuen intelligenten Strategien mit festverzinslichen Beta-Wertpapieren umsehen. Viele ETF haben in der Finanzkrise von 2007-08 gute Leistungen erbracht und ebenso auch jetzt, selbst in dem durch die COVID-19-Pandemie verursachten Konjunkturabschwung.

„Die CreditEdge-Lösung bietet einen umfassenden Satz an Kreditrisikometriken als Frühwarnsystem einer Bonitätsverschlechterung“, erklärte Nihil Patel, Managing Director bei Moody’s Analytics. „Diese Metriken haben sich bei der Identifizierung unterbewerteter Unternehmenswertpapiere als nützlich erwiesen. Wir freuen uns, dass VanEck diese Metriken als wichtige Dateneingaben für die Indizes nutzen wird, die seinen neuen ETF zugrunde liegen.“

„Die neuen Fonds für Unternehmensanleihen sollen Anlegern robuste neue Tools geben, ihre Exposition gegenüber Investment-Grade-Bonds zu optimieren“, so Fran Rodilosso, Head of Fixed Income ETF Portfolio Management bei VanEck. „Sie bieten Investoren potenzielles Einkommen und bessere Leistungen, ohne dass sie ein übermäßiges Risiko eingehen müssten, was in diesem Umfeld mit anhaltenden niedrigen Erträgen von besonderer Bedeutung ist.“