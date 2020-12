DAX seit knapp einem Monat ohne nachhaltige Impulse

Meine letzte DAX-Analyse in der Börse-Intern liegt schon eine Weile zurück. Konkret findet sie sich in der Ausgabe vom 24. November.

Meine letzte DAX-Analyse in der Börse-Intern liegt schon eine Weile zurück. Konkret findet sie sich in der Ausgabe vom 24. November. Es ist also genau zwei Wochen her, dass ich den deutschen Leitindex hier an dieser Stelle zuletzt analysiert habe. Die Pause bis heute war dabei durchaus gewollt. Denn der DAX hat sich in den vergangenen 14 Tagen kaum vom Fleck bewegt. Worüber sollte ich also berichten?! Nur wenn man sehr in die Details geht, stellt man interessante Kursbewegungen fest. Aber auch diese hatten keine Konsequenzen für den DAX.

Extrem enge und volatilitätsarme Phase

Schaut man auf den folgenden Tages- bzw. Target-Trend-Chart, den ich so zuletzt am 13. November und damit sogar vor mehr als drei Wochen besprochen habe, dann erkennt man schnell die extrem enge und volatilitätsarme Kursbewegung, in der sich der Index seit dem letzten dynamischen Anstieg vom 9. November eingefunden hat. Zunächst bewegte sich der DAX dabei in einer Range, die in etwa der oberen Hälfte des dunkelblauen Rechtecks entspricht (gelbes Rechteck).