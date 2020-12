Wenn Aktienmärkte im Rally-Modus sind, gibt es immer eine Geschichte, eine Erzählung, die den Anstieg begründen soll! Bei dieser Rally lautet die Erzählung in Kurzform..

Wenn Aktienmärkte im Rally-Modus sind, gibt es immer eine Geschichte, eine Erzählung, die den Anstieg begründen soll! Bei dieser Rally lautet die Erzählung in Kurzform: nach dem Corona-Schock wurde viel Geld durch Staaten und Notenbanken locker gemacht, alleine das führe schon zu einem zyklischen Aufschwung - und früher oder später entsteht dann Inflation, weswegen eben dann auch die hohen Bewertungen der Aktienmärkte gerechtfertigt seien. Die Anleihemärkte und Edelmetalle wie Gold teilen aber diese Erzählung nicht, sonst müsste Gold als Inflations-Schutz weiter steigen, ebenso die Anleiherenditen. Wer hat Recht, wessen Erzählung stimmt? Derzeit ist in Sachen Aktienmärkte der USA die Euphorie und Sorglosigkeit so groß wie seit Jahrzehnten nicht mehr..

Das Video "Das ist die Erzählung der Bullen!" sehen Sie hier..