FOCAM: Verlässt Warren Buffett seinen Valuepfad?

Gerade wird die Value-Kuh wieder durch das Dorf getrieben. In zahlreichen Publikationen heißt es derzeit: Raus aus Growth- und rein in Value-Aktien.

Die starke Outperformance der Wachstumswerte in diesem Jahr schreit förmlich nach einer Korrektur und damit zu einem Stylewechsel hin zu Value-Aktien. Für den längerfristigen Anleger bleibt festzuhalten, dass die Growth-Titel die Substanzwerte deutlich outperformt haben.

Gründe für den Optimismus und die lauten Rufe nach einem Wechsel hin zu Substanz-Werten

Da ist zum Einen, wie in Abbildung 2 zu sehen, die enorme Erwartungshaltung der Investoren in Bezug auf das zukünftige wirtschaftliche Wachstum. So hoch wie jetzt war es nur im März 2002. Dass damit auch die Gewinnerwartung überproportional hoch ist, versteht sich fast von selbst. Diese wird vor allem durch die extremen Ertragssprünge der zyklischen Werte gespeist.

Das Dilemma der Wechselrufer: Seit 2007 war die überwiegende Mehrheit der Investoren davon überzeugt, dass sich Value-Aktien besser entwickeln werden als Wachstumstitel - ein (fast) permanenter Trugschluss.

Begriffsdefinition Growth und Value

Hier wird jeder enttäuscht sein, der eine eine klare und besonders allgemeingültige Definition erwartet. Jeder Anbieter und wahrscheinlich Investor versteht darunter etwas anderes.

MSCI definiert Wachstum besonders in Bezug auf historisches, gegenwärtiges und zukünftiges Gewinnwachstum pro Aktie. Die klassischen Bewertungskriterien wie Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Buchwert-Verhältnis und Dividendenrendite sind die Auswahlkriterien für Value-Aktien.

Standard & Poor's berechnet seinen Value Index ähnlich. Umsatzwachstum, Momentum und Gewinnveränderung sind die Faktoren zur Aufnahme in den S&P Growth Index.

Schwer verständlich ist, dass bei S&P der Value-Index derzeit aus 387 und der Growth-Index aus 282 Aktien bestehen. Macht zusammen 669 Werte. Gespeist werden beide Indizes aus dem S&P 500 Index. Es gibt also einen Überhang von 163 Aktien (der S&P 500 hat aktuell 506 Titel)! Diese 163 Dividendenwerte sind also sowohl Value als auch Growth! Zu diesen "Hybrid-Aktien" gehören Nike, JP Morgan, Walt Disney, Home Depot u.a.