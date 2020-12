Brent- und WTI-Rohöl etwas fester - Sinkende US-Produktion erwartet

Anzeige

London 09.12.2020 - Die Ölpreise können am Mittwoch leicht zulegen. Brent-Rohöl bleibt dabei aber unter der Marke von 49 USD. Die Rohölbestände in den USA stiegen in der vergangenen Woche leicht.



Wie das private American Petroleum Institute mitteilte, sind die Rohölbestände in den USA in der Woche bis zum 4. Dezember um 1,141 Mio. Barrel gestiegen. Erwartet wurde allerdings ein Rückgang von rund 1,5 Mio. Barrel.