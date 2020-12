Piramal Pharma Solutions investiert ~32 Millionen Dollar in den Ausbau seiner Anlage in Riverview Michigan für zusätzliche Kapazitäten in der Entwicklung und Herstellung potenter und nicht-potenter Pharmawirkstoffe Nachrichtenagentur: news aktuell | 09.12.2020, 10:00 | 93 | 0 | 0 09.12.2020, 10:00 | Riverview, Michigan (ots/PRNewswire) - - Die Erweiterung ermöglicht sowohl

zusätzliche Kapazitäten als auch neue Fähigkeiten in Labors und Fertigung



- Wachsende Kundennachfrage im Bereich der Pharmawirkstoffe treibt die

Investitionen an





Unternehmens für Patienten auf der ganzen Welt



Der Geschäftsbereich Pharma Solutions von Piramal Pharma Limited, einer

führenden Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO), gab heute

Pläne zur Erweiterung seiner Anlage in Michigan mit zusätzlichen Kapazitäten und

neuen Fähigkeiten für die Entwicklung und Herstellung von Pharmawirkstoffen

bekannt. Das Unternehmen investiert rund 32 Millionen US-Dollar in die Anlage,

um mit der erwarteten Nachfrage gemäß den aktuellen Prognosen einschließlich

potenzieller neuer Möglichkeiten Schritt zu halten.



Diese Erweiterung um mehr als 2300 Quadratmeter, die eine Produktionsfläche von

790 Quadratmeter umfasst, wird Kunden und Patienten erhebliche Vorteile bringen.

Die Kapazität wird in der Großserienfertigung durch die Hinzufügung neuer

Reaktoren mit einer Kapazität von bis zu 4000 l steigen. Darüber hinaus fügt

Piramal Pharma Solutions (PPS) zwei neue Kilolabors für die Prozessentwicklung

und GMP-Herstellung für klinische Studien im Maßstab bis zu 100 l hinzu. Zur

neuen Ausrüstung, die für die Erweiterung von entscheidender Bedeutung ist,

gehören ein 1m2 Filtertrockner mit Glovebox-Technologie, ein emaillierter

3KL/4KL Reaktor aus Baustahl und ein 3KL Hastelloy-Reaktor, die alle für die

Behandlung potenzieller Verbindungen mit OEL-Werten über 1 mcg/m3 ausgelegt

sind. Bei den Verfahren für das Anlagendesign wurden alle geeigneten

Sicherheitsmaßnahmen berücksichtigt, einschließlich kontrollierter

Raumdruckbeaufschlagung mit Luftschleusen für die sichere Bewegung von Personen

und Materialien, Handschuhfachtechnologie/geschlossene Systeme für die

Beschickung und Entleerung von hochwirksamen Verbindungen und einen Wäscher, um

jegliche Freisetzung von Reakionen zu verhindern.



Peter DeYoung, CEO von Piramal Pharma Solutions : "Das Werk Riverview von

Piramal Pharma Solutions hat einen wohlverdienten Ruf als herausragender

Marktführer im Bereich hochwirksamer Pharmawirkstoffe (HPAPIs), und mit dieser

Erweiterung soll sichergestellt werden, dass dies so bleibt. Sie ermöglicht es

uns, den unmittelbaren und langfristigen Bedarf unserer Kunden an

Pharmawirkstoffen zu decken, stärkt unsere Präsenz in Nordamerika und verbessert

unsere Fähigkeit, Patienten auf der ganzen Welt mit den besten Wirkstoffen

zeitnah zu versorgen."

