Eurofins BioPharma Product Testing Italy erweitert Viruzid-Testkapazitäten mit neuem, speziell eingerichtetem Labor

Das innerhalb von nur 3 Monaten auf 400 m2 eingerichtete Labor BioSafety Level 2 ist nun fertig und in Betrieb. Parallel wurden alle erforderlichen Mitarbeiter und Wissenschaftler eingestellt und ausgebildet, um einen Betrieb ab Anfang Dezember 2020 zu ermöglichen.

Als Antwort auf die steigende globale Nachfrage nach Viruzid-Testdiensten im Rahmen von COVID-19 hat Eurofins BioPharma Product Testing Italy (Eurofins BTP Italy) seine Viruzid-Testkapazitäten mit der Eröffnung eines speziell dafür vorgesehenen Labors auf seinem Campus in Mailand erweitert. Das Labor wird Tests und Studien zu Desinfektionsprodukten durchführen.

Desinfektionsprodukte sind infolge von COVID-19 in unserem Alltag allgegenwärtig geworden und werden immer mehr und häufiger als zuvor verwendet. Die Nachfrage nach derartigen Produkten und somit nach Prüfanforderungen ist rasant gestiegen. Das Labor wird Prüfungen nach ISO 17025 und Studien gemäß guten Laborpraktiken (Good Laboratory Practices) durchführen, um die allgemeine viruzide Wirkung (gegen behüllte und unbehüllte Viren) von Produkten zu bewerten und zu demonstrieren sowie Wirksamkeitsgrade gegen Coronaviren oder Influenza zu bestimmen. Die Tests werden nach den international anerkannten Standards und Richtlinien CEN, ISO, ASTM und OECD durchgeführt. Mit 8 Biogefährung-Viruzid-Arbeitsstationen und Testausstattung zur Manipulation von Zellkulturen wird das Labor die Viruzid-Studienkapazität von Eurofins BPT Italy von 40 auf 100 Studien pro Monat erhöhen. Das Labor wurde so ausgelegt, dass, falls und wenn nötig, eine Verdopplung der Prüf- und Studienkapazität möglich ist. Zudem wurde es konzipiert, um die Einhaltung aktueller Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen des Social-Distancing im Rahmen von COVID-10 zu erleichtern.

Eurofins BPT Italy, ein 18.000m2 großer Campus in Mailand, beschäftigt 350 Mitarbeiter und stellt Labortest- und Forschungsdienste für die Desinfektions-, Medizingeräte- und Pharmaindustrie bereit. Seine Fachkräfte blicken bei der Bewertung der Wirksamkeit von Desinfektionsprodukten gegen Mikroorganismen und Viren auf über 20 Jahre Erfahrung zurück.

Die Einrichtung ist GLP-zertifiziert, nach EN ISO/IEC 17025 akkreditiert, erfüllt laut der italienischen Arzneimittel-Agentur AIFA die gute Herstellungspraxis (GMP) und ist durch die US-Behörde für Lebens- und Arzneimittel (FDA) geprüft. Das neue Viruzid-Testlabor wird es Eurofins BPT Italy ermöglichen, Kunden weiterhin bei ihrer Entwicklung und regulatorischen Testaktivitäten zu unterstützen.

