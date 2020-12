„Das Mikrobiom-Segment boomt und wir wollen die Marktchancen jetzt nutzen“ – Interview mit dem Geschwisterpaar Lang, Belano Medical AG

Christine Lang: Die Belano Medical AG ist seit 2010 als Bio Healthcare Unternehmen im jungen, stark wachsenden Markt der Mikrobiom Anwendungen aktiv. Hervorgegangen aus dem 2001 gegründeten Forschungsdienstleistungsunternehmen Organobalance GmbH, erforscht, entwickelt, produziert und vertreibt die Belano Medical AG auf Basis ihrer Mikrobiom Konzepte innovative Medizin- und Pflegeprodukte für diverse Indikationen. Die Produkte basieren auf jahrzehntelanger wissenschaftlicher Erfahrung und Grundlagenforschung und ermöglichen eine starke Wettbewerbsposition. Alle Medizinprodukte werden entsprechend den Anforderungen der aktuell gültigen geltenden Medizinproduktverordnung sowie alle Kosmetikprodukte entsprechend der Europäischen Kosmetikverordnung entwickelt und hergestellt.

Anleihen Finder: Was ist das Besondere an Mikrobiom-Produkten und in welchen Bereichen kommen diese zum Einsatz? Sind sie eher dem Kosmetik-Bereich oder dem Medizin-Bereich zuzuordnen?

Christine Lang: Das menschliche Mikrobiom bezeichnet die Summe aller Mikroorganismen auf oder im Körper. Sie besiedeln zum Beispiel den Darm als sogenannte Darmflora oder die Haut, das größte Organ des Menschen. Die Erforschung des Mikrobioms hat in den letzten Jahren erheblich zugenommen. Die Wissenschaft bekommt so ein neues Bild von seiner wichtigen Rolle zur Erhaltung unserer Gesundheit. Wir befinden uns an einem Wendepunkt, da unser Verständnis des Mikrobioms zur Grundlage für neue Behandlungsmöglichkeiten werden kann, die die Gesundheit und unser Wohlbefinden fördern. Wir haben sowohl Kosmetik- als auch Medizinprodukte im Portfolio, fokussieren aber verstärkt mit unseren vier Produktfamilien die zweitgenannten. Unsere Mikrobiom-Wirkstoffe kommen in den Bereichen Haut und Hautkrankheiten, Hals und Rachen, Wundversorgung sowie Magen und Mund zum Einsatz.