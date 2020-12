Was machen die Märkte heute? Welche Nachrichten bewegen die Kurse? Wer steht im Rampenlicht? Unser Börsen-Frühstück für Sie: Wir werfen heute einen Blick auf die leisen Rekorde bei den US Indizes, Kapitalerhöhungen bei TESLA und Home24, wir schauen auf die Erholung der Wirtschaft in China und beleuchten die Effekte auf den ZEW Indikator und die Prognosen von COVETSTRO und HELLA.

Der DAX zieht nach der Eröffnung deutlich an und nimmt damit die alten Höchststände wieder in Visier. Rückenwind kommt vom ZEW Indikator und positiven Konjunktursignalen. Dazu unten mehr, zunächst aber nach New York. Die Wall Street tendierte gestern moderat fester. Alle drei Indizes erreichten neue Rekorde mit kleinen Tagesgewinnen bei bescheidenen Umsätzen. Im DOW Jones waren es knapp 22 Mrd.- US- Dollar, was deutlich unter dem Durchschnitt liegt. Die NADSAQ kam immerhin auf 60 Mrd. US- Dollar, Allein in TESLA wurden 40 Mrd. US-Dollar umgesetzt. In der Spitze erreichte der Kurs des Highflyers 650 US-Dollar. Die ausgefeilte PR-Strategie von Elon Musk treibt die Aktie auf immer neue Höhen. Uns schon folgt der nächste Paukenschlag.