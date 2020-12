---------------------------------------------------------------------------

MERKUR PRIVATBANK gehört erneut zur Elite der Vermögensverwalter im deutschsprachigen Raum

Elite Report 2021: Fachmagazin vergibt Höchstbewertung "summa cum laude"

München, 09. Dezember 2020 - Sehr hohes Kundenvertrauen, tiefe Expertise und eine unabhängige und individuelle Beratung: Die Anforderungen an Vermögensverwalter werden zunehmend komplexer. Das Fachmagazin Elite Report in Kooperation mit dem Handelsblatt bescheinigt der MERKUR PRIVATBANK in einem aktuellen Ranking erneut ihren Platz unter den besten Vermögensverwaltern im deutschsprachigen Raum und zertifiziert dies mit der Bestnote "summa cum laude".



Negativzinsen, Verluste am Aktienmarkt, wachsende Regulierung und wirtschaftliche Unsicherheit in der Corona-Krise - das Umfeld für die Vermögensverwaltung ist herausfordernd und erfordert ein immer höheres Vertrauen in die Bankberatung. "Der große Zuspruch unserer Kunden gerade in der Krise bestätigt unseren Ansatz eines wertebasierten Bankings, das auf einer Beratung frei von Interessenkonflikten, langfristigen und vertrauensvollen Kundenbeziehungen sowie ehrlichen Risikoeinschätzungen beruht", sagt Dr. Marcus Lingel, persönlich haftender Gesellschafter der MERKUR PRIVATBANK. Mit seiner Philosophie richtet sich das Bankhaus ganz nach den Bedürfnissen von Unternehmern aus. Durch die Übernahme wesentlicher Teile des Geschäfts der Bank Schilling & Co AG im vergangenen Jahr hat die heutige MERKUR PRIVATBANK ihre Vermögensverwaltung erheblich gestärkt.

Das Ranking "Die Elite der Vermögensverwalter 2021" fußt auf umfangreichen Fragebögen, den Beurteilungen unabhängiger Gutachter sowie den persönlichen Erfahrungen der Leserinnen und Leser des Magazins Elite Report. In das Ergebnis fließen sowohl die Analyse bestehender Depots als auch die Bewertung von Neukundenangeboten mit ein. Für das aktuelle Ranking wurden insgesamt 358 Häuser untersucht, von denen die Redaktion 49 als empfehlenswert einstuft. Lediglich 14 Vermögensverwaltungen erhielten mit "summa cum laude" die bestmögliche Auszeichnung.