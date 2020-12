Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Deutsche Post ermöglicht Frankierung per App Die Deutsche Post bietet die Frankierung von Briefen nun auch über eine App an. Über "Post & DHL" bekommen Kunden einen Code, den sie mit der Hand auf den Briefumschlag schreiben, wie die Firma am Mittwoch in Bonn mitteilte. Im späteren …