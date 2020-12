Wiesbaden (ots) - Umsatz in ausgewählten Dienstleistungsbereichen, 3. Quartal

2020



+3,7 % zum Vorquartal



-9,9 % zum Vorjahresquartal



Beschäftigte in ausgewählten Dienstleistungsbereichen, 3. Quartal 2020





+0,3 % zum Vorquartal-2,4 % zum VorjahresquartalDer Dienstleistungsbereich in Deutschland hat sich im 3. Quartal 2020 leichterholt, nachdem er im 2. Quartal besonders stark von der Corona-Pandemiebetroffen war. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigenErgebnissen mitteilt, lagen die Umsätze in ausgewählten Dienstleistungsbereichenim 3. Quartal 2020 kalender- und saisonbereinigt um 3,7 % höher als imVorquartal. Im Vergleich zum Vorjahresquartal ist der bereinigte Umsatz jedochum 9,9 % gesunken. Gegenüber dem 4. Quartal 2019 - dem Quartal vor dem Beginnder Corona-bedingten Einschränkungen - liegt der Umsatz kalender- undsaisonbereinigt 10,4 % niedriger.Die saisonbereinigte Anzahl der Beschäftigten in ausgewähltenDienstleistungsbereichen nahm im Vergleich zum Vorquartal um 0,3 % zu, liegtdamit aber immer noch um 2,4 % unter dem Stand des Vorjahresquartals.Leichte Erholung in der Reisebranche im 3. Quartal, Umsatzrückgang bei Rechts-und Steuerberatung sowie WirtschaftsprüfungIm 3. Quartal 2020 kam es zu Umsatzzuwächsen gegenüber der Vorperiode in fastallen Dienstleistungsbereichen. Dabei waren die Zuwächse in der Regel umsohöher, je stärker der Umsatzeinbruch im 2. Quartal 2020 gewesen ist. Denstärksten Zuwachs gab es im Bereich der sonstigen wirtschaftlichenDienstleistungen, in dem die Umsätze um 10,2 % im Vergleich zum 2. Quartal 2020gestiegen sind. Gleichwohl lag der Wert noch weit unterhalb des Vorkrisenniveaus(-27,3 %). Innerhalb dieses Wirtschaftsbereichs konnten Reisebüros,Reiseveranstalter und sonstige Reservierungsdienstleistungen das stärksteUmsatzwachstum gegenüber dem Vorquartal verzeichnen (+172,2 %). Damit waren dieUmsätze jedoch immer noch etwa 76 % niedriger als im 4. Quartal 2019.Demgegenüber stehen leichte Umsatzrückgänge in einzelnen anderen Branchen: DerBereich Rechts- und Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung wies einenUmsatzrückgang von 4,3 % im Vergleich zum Vorquartal auf. Im Bereich Wach- undSicherheitsdienste sowie Detekteien ist der Umsatz gegenüber dem Vorquartal um2,8 % gesunken.Etwa jede fünfte in Deutschland beschäftigte Person ist in den einbezogenenDienstleistungsbereichen tätig.Die ausgewählten Dienstleistungsbereiche umfassen:* Verkehr und Lagerei (zum Beispiel Landverkehr auf Straße und Schiene(einschließlich Transport in Rohrfernleitungen), Schifffahrt, Luftfahrt, Lagerei