Arbeitskosten im 3. Quartal 2020 um 1,7 % niedriger als im Vorquartal

Wiesbaden (ots) - Arbeitskosten je geleistete Arbeitsstunde, 3. Quartal 2020



-1,7 % zum Vorquartal (saison- und kalenderbereinigt)



+1,7 % zum Vorjahresquartal (kalenderbereinigt)



In Deutschland lagen die Arbeitskosten je geleistete Arbeitsstunde im 3. Quartal

2020 saison- und kalenderbereinigt 1,7 % unter dem Wert des 2. Quartals 2020.

Das 2. Quartal war allerdings ein Sonderfall, da durch die Maßnahmen zur

Pandemiebekämpfung insbesondere die Zahl der geleisteten Stunden sank, wodurch

sich rechnerisch die Kosten je geleistete Arbeitsstunde stark erhöhten. Wie das

Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, stiegen die Arbeitskosten im

Vergleich zum 3. Quartal 2019 kalenderbereinigt um 1,7 %.





Im Vergleich zum 4. Quartal 2019, also dem Quartal vor Beginn derEinschränkungen durch die Corona-Pandemie in Deutschland, lag der Anstieg derArbeitskosten trotz des angesprochenen aktuellen Rückgangs bei 1,4 %. DerGroßteil dieses Anstiegs (+2,1 %) erfolgte bereits im 1. Quartal 2020 und setztesich im 2. Quartal dann schwächer (+1,0 %) fort.Anstiege sowohl bei Bruttoverdiensten als auch bei LohnnebenkostenDie Arbeitskosten setzen sich aus den Bruttoverdiensten und den Lohnnebenkostenzusammen. Die Kosten für Bruttoverdienste erhöhten sich im 3. Quartal 2020 imVergleich zum 3. Quartal 2019 kalenderbereinigt um 1,7 %, die Lohnnebenkostenstiegen um 1,4 %.Internationaler Vergleich: Anstieg der Arbeitskosten in Deutschland um 3,6 % im2. Quartal 2020 gegenüber dem VorjahrDem internationalen Vergleich mit den anderen Mitgliedstaaten der EuropäischenUnion (EU) liegt der Bereich des Produzierenden Gewerbes und derwirtschaftlichen Dienstleistungen zugrunde. Hierbei sind unter anderem deröffentliche Dienst und das Gesundheitswesen nicht enthalten. Nach diesenErgebnissen verteuerte sich eine Stunde Arbeit in Deutschland im 2. Quartal 2020im Vergleich zum Vorjahresquartal kalenderbereinigt um 3,6 %. Damit lagDeutschland in diesem Zeitraum unter dem EU-weiten durchschnittlichen Anstiegder Arbeitskosten von 4,0 %. Die höchsten Wachstumsraten innerhalb der EU wiesenRumänien (+17,5 %), Litauen (+11,0 %) und Ungarn (+10,5 %) auf. Im NachbarlandFrankreich fiel der Anstieg der Arbeitskosten mit +2,6 % deutlich geringer ausals in Deutschland. In sieben Mitgliedstaaten ergaben sich rückläufige Werte desArbeitskostenindex. Zypern verzeichnete hierbei den stärksten Rückgang (-8,6 %).Methodische HinweiseIn allen Meldungen zu Konjunkturindikatoren sind die unterschiedlichen