Bio-Gate AG: Bio-Gate erweitert Kundenbasis für antiviral und antibakteriell wirksames Oberflächen- und Imprägnier-Spray

- Imprägnier-Spray von Bio-Gate ergänzt Hygiene-Strategien im öffentlichen Raum im Kampf gegen die zweite Corona-Welle

- Vertrieb regional ausgeweitet und weitere Einsatzgebiete identifiziert



Nürnberg/Bremen, 9. Dezember 2020 - Die Bio-Gate AG (ISIN DE000BGAG981), einer der weltweit führenden Anbieter von innovativen Technologien und individuellen Lösungen für Gesundheit und Hygiene, gewinnt weitere Kunden für das antiviral und antibakteriell wirksame MSBG-Tec Imprägnier-Spray. Das Imprägnier-Spray wird bereits erfolgreich im öffentlichen Personennahverkehr, in unterschiedlichen öffentlichen Einrichtungen, Kindertagesstätten und im Pflegebereich eingesetzt.

Nachdem bereits Anbieter für den öffentlichen Personennahverkehr in Nürnberg und Fürth das Imprägnier-Spray erfolgreich einsetzen, erweiterte Bio-Gate überregional die Kundenbasis. Neben erfolgreichen Vortests bei weiteren Anbietern im Personennahverkehr gewann Bio-Gate Behörden und Pflegeeinrichtungen als Kunden. Das MSBG-Tec Imprägnier-Spray stellt eine wirksame Ergänzung der vorhandenen, regionalen und lokalen Hygiene-Strategien dar, um die Menschen zu schützen und ihnen möglichst viel Lebensqualität trotz Corona zu ermöglichen.

Das Spray eignet sich zum Einsatz in Räumen, in denen viele Menschen zusammenkommen. Dazu zählen beispielsweise Schulen, Kindertagesstätten, der öffentliche Personennahverkehr, Behörden und Fitnessstudios. Aber auch besonders hygienesensitive Bereiche wie Altenpflegeheime, Krankenhäuser und Kliniken stehen im Fokus. Bereits lange vor Ausbruch der Corona-Pandemie hatte Bio-Gate erste Einrichtungen mit antibakteriell wirksamen Lösungen unterstützt. Mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie rückten antivirale Lösungen in den Vordergrund: Nach ersten Vertragsabschlüssen mit Pflegeeinrichtungen befindet sich das Vertriebsteam von Bio-Gate in weiteren Gesprächen mit potenziellen Kunden aus diesem Segment.