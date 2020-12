mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG: Kapitalmarkt-Standpunkt von Kai Jordan, Vorstand

Kapitalmarkt-Standpunkt von Kai Jordan, Vorstand der mwb Wertpapierhandelsbank AG

"Nach vorn geht mein Blick, Zurück darf kein Seemann schauen. Kap Hoorn liegt auf Lee - Jetzt heißt es auf Gott vertrauen..."

So sang schon Hans Albers seine Version von La Paloma im Jahr 1943. Und weiter heißt es später:

"Schroff ist ein Riff - Und schnell geht ein Schiff zugrunde; Früh oder spät schlägt - Jedem von uns die Stunde."

Was hat Hans Albers mit dem Kapitalmarkt zu tun? Nun, wenn wir nach vorne schauen wollen, dann ist es sicher nicht nur wegen des Jahresendes an der Zeit auf das Jahr 2020 zurückzublicken - trotz der Warnung des legendären "Blonden Hans". Wir wollen nicht den Reigen der Jahresrückblicke eröffnen, dass überlassen wir Chronisten die da besser Buch geführt haben. Aber vieles von dem, worüber wir hier geschrieben haben ist eingetreten bzw. gewinnt derzeit noch an Brisanz. Denn unser "Törn" durch die Corona-Krise in manchmal ruppiger See ist noch nicht zu Ende. Doch nachdem der Pulverdampf des ersten Lockdowns verflogen war, begannen wir unsere Standpunkt-Serie hier mit dem ebenfalls maritim angehauchten Thema "Die große Hafenrundfahrt" und damit mit einem klaren Votum für maximale Transparenz im Sinne der Investoren. Im September titelten wir in selbstbewusster Manier "Die Kunst des Scheiterns" und haben erneut darauf hingewiesen, worauf bei der Suche nach erfolgreichen Anleiheemissionen zu achten ist.

In der Tat fühlte sich der Kapitalmarkt wenig später tatsächlich an, wie die Nachtwache auf einem Schiff vor Kap-Hoorn und der eine oder andere lief auch auf ein Riff. In der Tat war es nicht leicht, das Kap des neuerlichen Lockdowns-light und den Unwuchten der US-Wahl zu umschiffen, aber wer die ganze Klaviatur des Schifferklaviers bedient hatte, der kam auch in dieser See gerade so durch und segelt nun wieder in etwas ruhigerem Fahrwasser.