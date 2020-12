DGAP-News: PREOS Global Office Real Estate & Technology AG / Schlagwort(e): Immobilien

PREOS Global Office Real Estate & Technology AG: Centurion Tower erhält als erstes Objekt in der Frankfurter City West eine WiredScore Gold Zertifizierung



09.12.2020 / 10:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Pressemitteilung



PREOS Global Office Real Estate & Technology AG: Centurion Tower erhält als erstes Objekt in der Frankfurter City West eine WiredScore Gold Zertifizierung



Leipzig, 09.12.2020 - Die PREOS Global Office Real Estate & Technology AG ("PREOS", ISIN DE000A2LQ850) hat für eines ihrer Bestandsimmobilien, den Centurion Tower in Frankfurt, eine WiredScore Gold Auszeichnung vom PropTech-Unternehmen WiredScore erhalten. Die international anerkannte WiredScore-Zertifizierung soll die digitale Ausstattung von Immobilien weltweit transparent darstellen.



Positiv abgeschnitten hat der Centurion Tower insbesondere in den Bereichen Konnektivität und digitale Infrastruktur. So verfügt das 17-stöckige Hochhaus u.a. über mehrere Glasfaseranschlüsse, die High-Speed-Internetverbindungen ermöglichen und bietet WLAN für Mieter und Gäste in Gemeinschaftsflächen an. Die Büroimmobilie bietet zudem mehrere diversifizierte Hausanschlüsse sowie redundante Kabelwege und ermöglicht Nutzern somit besonders ausfallsichere Internetanbindungen zu realisieren. Zusätzlich konnte durch eine Mobilfunkmessung bestätigt werden, dass mobiles Telefonieren in den Büroetagen über alle drei deutschen Netzbetreiber möglich ist.



Der Centurion Tower ist somit das erste Gebäude in der Frankfurter City West, welches diese Auszeichnung von WiredScore erhalten hat.



Frederik Mehlitz, CEO der PREOS kommentiert: "Die Gold-Auszeichnung des Centurion Towers macht einmal mehr als deutlich, dass unsere Bestandsimmobilien den neuesten technischen Standards entsprechen. PREOS ist eines der innovativsten Immobilienunternehmen am Markt - eine digitale Top-Ausstattung ist somit Grundvoraussetzung für uns und unsere Mieter. Damit sorgen wir nicht nur für eine langfristige Mieterzufriedenheit, sondern auch für deutliches Wertsteigerungspotenzial bei einem potenziellen Verkauf der Immobilie."



Pressekontakt:

Finanzpresse und Investor Relations:

edicto GmbH

Axel Mühlhaus

Telefon: +49 69 905505-52

E-Mail:





Über PREOS Global Office Real Estate & Technology AG



Die PREOS Global Office Real Estate & Technology AG ("PREOS") ist ein auf Büroimmobilien fokussierter aktiver Immobilieninvestor. PREOS agiert dabei als effizient aufgestellte Management-Holding. Im Ankauf liegt der Fokus auf Büroimmobilien mit Entwicklungspotenzialen in deutschen Metropolregionen. Wertschöpfung wird durch gezielte Maßnahmen des Asset Managements generiert. Entwickelte Bestandsimmobilien werden im Falle adäquater Verkaufsopportunitäten veräußert. Die Unternehmensstrategie sieht vor, das Immobilienportfolio durch Zukäufe in den kommenden Jahren deutlich zu vergrößern. Die PREOS-Aktie (ISIN DE000A2LQ850) notiert im Freiverkehrssegment m:access der Börse München (PAG.MU) sowie auf Xetra (PAG.DE). Der Firmensitz von PREOS befindet sich in Leipzig.



- Die PREOS Global Office Real Estate & Technology AG ("PREOS", ISIN DE000A2LQ850) hat für eines ihrer Bestandsimmobilien, den Centurion Tower in Frankfurt, eine WiredScore Gold Auszeichnung vom PropTech-Unternehmen WiredScore erhalten. Die international anerkannte WiredScore-Zertifizierung soll die digitale Ausstattung von Immobilien weltweit transparent darstellen.Positiv abgeschnitten hat der Centurion Tower insbesondere in den Bereichen Konnektivität und digitale Infrastruktur. So verfügt das 17-stöckige Hochhaus u.a. über mehrere Glasfaseranschlüsse, die High-Speed-Internetverbindungen ermöglichen und bietet WLAN für Mieter und Gäste in Gemeinschaftsflächen an. Die Büroimmobilie bietet zudem mehrere diversifizierte Hausanschlüsse sowie redundante Kabelwege und ermöglicht Nutzern somit besonders ausfallsichere Internetanbindungen zu realisieren. Zusätzlich konnte durch eine Mobilfunkmessung bestätigt werden, dass mobiles Telefonieren in den Büroetagen über alle drei deutschen Netzbetreiber möglich ist.Der Centurion Tower ist somit das erste Gebäude in der Frankfurter City West, welches diese Auszeichnung von WiredScore erhalten hat.Frederik Mehlitz, CEO der PREOS kommentiert: "Die Gold-Auszeichnung des Centurion Towers macht einmal mehr als deutlich, dass unsere Bestandsimmobilien den neuesten technischen Standards entsprechen. PREOS ist eines der innovativsten Immobilienunternehmen am Markt - eine digitale Top-Ausstattung ist somit Grundvoraussetzung für uns und unsere Mieter. Damit sorgen wir nicht nur für eine langfristige Mieterzufriedenheit, sondern auch für deutliches Wertsteigerungspotenzial bei einem potenziellen Verkauf der Immobilie."Finanzpresse und Investor Relations:edicto GmbHAxel MühlhausTelefon: +49 69 905505-52E-Mail: preos@edicto.de Die PREOS Global Office Real Estate & Technology AG ("PREOS") ist ein auf Büroimmobilien fokussierter aktiver Immobilieninvestor. PREOS agiert dabei als effizient aufgestellte Management-Holding. Im Ankauf liegt der Fokus auf Büroimmobilien mit Entwicklungspotenzialen in deutschen Metropolregionen. Wertschöpfung wird durch gezielte Maßnahmen des Asset Managements generiert. Entwickelte Bestandsimmobilien werden im Falle adäquater Verkaufsopportunitäten veräußert. Die Unternehmensstrategie sieht vor, das Immobilienportfolio durch Zukäufe in den kommenden Jahren deutlich zu vergrößern. Die PREOS-Aktie (ISIN DE000A2LQ850) notiert im Freiverkehrssegment m:access der Börse München (PAG.MU) sowie auf Xetra (PAG.DE). Der Firmensitz von PREOS befindet sich in Leipzig.

09.12.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de