SALZGITTER (dpa-AFX) - Der Stahlkonzern Salzgitter soll im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften Steuern zurückzahlen. Die Aufforderung der niedersächsischen Finanzverwaltung gehe mit einem 2016 ergangenen Urteil des Bundesfinanzhofs einher, teilte der Konzern am Dienstag in Salzgitter mit. Dabei gehe es um angerechnete Kapitalertragsteuern aus strukturierten Wertpapierleihgeschäften 2006 bis 2011. Salzgitter will gegen die Forderung vorgehen.

Die zurückzuzahlende Steuer einschließlich Solidaritätszuschlag und Zinsen betrage nach vorläufigen Berechnungen etwa 100 Millionen Euro. Das Vorsteuerergebnis des Jahres 2020 werde hierdurch um rund 25 Millionen Euro gemindert. Salzgitter rechnet dabei mit einem Steuermehraufwand von etwa 75 Millionen Euro.