TARGOBANK mit Corporate Health Award 2020 in der Branche Finanzen ausgezeichnet (FOTO)

Düsseldorf (ots) -



- TARGOBANK bekommt erneut den renommierten Corporate Health Award und ist

Gesamtsieger in der Branche Finanzen.

- Die Bank fördert seit 2011 mit ihrem Programm "Ça va - Wie geht's?" die

Gesundheit und Lebensqualität ihrer Mitarbeiter.

- Am 9. Dezember 2020 wurden die sozial nachhaltigsten Arbeitgeber Deutschlands

prämiert.



Das Jahr 2020 stand ganz unter dem Einfluss der Corona-Pandemie und stellte alle

Unternehmen in Deutschland vor immense wirtschaftliche und personelle

Herausforderungen. Der Erhalt und die Förderung der Gesundheit von

Mitarbeiter*innen verzeichneten somit erneut einen gesteigerten Stellenwert. Für

ihr vorbildliches Gesundheitsmanagement erhielt die TARGOBANK den Corporate

Health Award 2020 im Bereich Finanzen. Arbeitgeber mit den vorbildlichsten

Konzepten wurden nun mit Deutschlands führender Auszeichnung geehrt.





Der von EUPD Research und der Handelsblatt Media Group im Jahr 2009 initiierteCorporate Health Award wird jährlich an jene Arbeitgeberverliehen, die sichnachweislich überdurchschnittlich für die Gesundheit der eigenenMitarbeiter*innen engagieren und eine vorausschauende, nachhaltigePersonalstrategie verfolgen. So setzt die TARGOBANK als diesjähriger Gewinnerein wichtiges Zeichen für die Finanzbranche: "Ça va - Wie geht´s?" - dasbetriebliche Gesundheitsmanagement der TARGOBANK bietet den Beschäftigten eintiefgreifendes Leistungsangebot in Form von globalen sowie individuellenInitiativen in den einzelnen Einheiten, so die Bewertung der Jury. Alsherausragend wurde vor allem das Controlling ausgezeichnet, da jede einzelneInitiative hinsichtlich ihrer Effizienz bewertet wird. Angebote wie dieDarmkrebsvorsorge, das Gesundheitsmobil mit seinen Health-Checks an 80bundesweiten Stopps in 2020 und die rund um die Uhr erreichbare Hotline für dievertrauliche Beratung von Mitarbeitern in allen arbeitsplatzbezogenen undpersönlich-familiären Themen wurden ebenso positiv beurteilt. Im Rahmen einerumfassenden Kommunikationsstrategie wurde "Ça va - Wie geht's?" zudem alseigenes Label im Unternehmen verankert. "Es sind die Mitarbeiterinnen undMitarbeiter, die Werte und Wachstum für ein Unternehmen schaffen. Voraussetzungdafür ist, dass sie sich wohl fühlen, dass sie gesund sind und wir alsArbeitgeber einen positiven Beitrag zur Lebensqualität leisten", erklärtAlexander Bohrer, Ressortleiter Personal der TARGOBANK.Ganzheitlicher Ansatz ist das ErfolgsrezeptGesund zu leben heißt auch, gesund zu arbeiten. Dieser Aspekt ist gerade in derCorona-Zeit noch stärker in den Mittelpunkt gerückt. Denn das Jahr 2020 stellt