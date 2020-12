DUISBURG (dpa-AFX) - Beim Stahlhändler Klöckner & Co (KlöCo) hat ein Übernahmeinteresse von Finanzinvestoren und dem Großaktionär Friedhelm Loh nicht zu einem Angebot geführt. Der US-Finanzinvestor Apollo und die Swoctem GmbH hätten ihre unverbindliche Interessensbekundung am Dienstag wieder zurückgezogen, teilte der SDax-Konzern mit Verweis auf entsprechende Marktgerüchte mit.

Am Kapitalmarkt kamen die Nachrichten schlecht an. Nachdem die Klöckner-Aktie in vergangenen Wochen sehr stark gelaufen war, verlor sie am Mittwochmorgen kurz nach Handelsbeginn zeitweise mehr als 10 Prozent und lag zuletzt noch rund 6,6 Prozent im Minus bei 7,095 Euro. Im laufenden Jahr steht für die Titel damit immer noch ein Plus von knapp 13 Prozent zu Buche. Ein Aktienhändler zeigte sich nicht überrascht von den jüngsten Kursverlusten. Allerdings habe die Aktie seit November um bis zu 64 Prozent zugelegt.