Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

ROUNDUP Baywa sammelt halbe Milliarde für erneuerbare Energien ein Der Mischkonzern Baywa hat Investoren für sein Geschäft mit erneuerbaren Energien gefunden und will selbst Strom produzieren. Insgesamt stecken Fonds 530 Millionen Euro in die Tochter Baywa r.e. renewable energy, wie der Konzern am späten …