Deutsche könnten sich vier iPhones im Monat kaufen (AUDIO)

Heidelberg (ots) - Anmoderationsvorschlag: Wie wir alle wissen, gibt es auf der

Welt riesige Einkommensunterschiede. Doch auch innerhalb Europas können diese

Unterschiede sehr groß sein. Das wird besonders dann offensichtlich, wenn wir

uns ein Produkt anschauen, das es in allen Ländern zu kaufen gibt - und wie

lange es dauert, bis ein Bürger eines Landes sich dieses Produkt theoretisch

kaufen kann. Das Vergleichsportal Verivox hat diese Rechnung jetzt für Apples

iPhone aufgemacht. Frau Blöcher, was genau haben Sie denn untersucht?



O-Ton Verena Blöcher, Pressesprecherin und Redaktionsleiterin Telekommunikation:

Also, wir haben ausgerechnet, wie lange jemand arbeiten muss, um sich ein neues

iPhone leisten zu können - und zwar nicht nur für Deutschland, sondern für 34

Länder in Europa. Hier bei uns in Deutschland reichen im Schnitt acht

Arbeitstage aus, um den Gegenwert eines iPhones zu erwirtschaften. Damit liegen

wir auf Platz 10 in unserem Europa-Vergleich. Spitzenreiter ist Liechtenstein.

Dort muss man nur rund drei Tage arbeiten, um sich ein neues iPhone 12 leisten

zu können. (00:36)





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Vorschlag für Zwischenmoderation: Sie haben vermutlich mit durchschnittlichenEinkommen gerechnet? Auch in Deutschland oder in Liechtenstein kann sich janicht jeder ein iPhone oder ein anderes teures Smartphone leisten.O-Ton Verena Blöcher: Grundlage unserer Rechnung ist das monatliche Einkommenpro Kopf, das die Weltbank angibt. So haben wir die Kaufkraft in den einzelnenLändern ausgerechnet. Neben Liechtenstein sind ganz weit vorne auch die Schweiz,Norwegen und Luxemburg also deutlich vor Deutschland. Gleichauf mit uns liegendie Niederlande, Schweden und Österreich. Auch in diesen drei Ländern könntensich die Bürger im Schnitt jeden Monat vier iPhones leisten, wenn man diedurchschnittliche Kaufkraft zugrunde legt. (00:34)Vorschlag für Zwischenmoderation: Und in welchen Ländern ist das Einkommen proKopf niedriger? Ich kann mir vorstellen, dass nicht überall in wenigen Tagen derWert eines teuren Smartphones erwirtschaftet wird.O-Ton Verena Blöcher: Die Schere klafft wirklich sehr weit auseinander. In derRepublik Moldau muss man theoretisch fast drei Monate für ein iPhone arbeiten,auch in Nordmazedonien sind es mehr als zwei Monate. Ähnlich wie bei dembekannten Big-Mac-Index zeigt auch unser iPhone-Index ziemlich deutlich, wiegroß die Unterschiede bei Einkommen und Kaufkraft selbst auf unserem Kontinentsind. (00:26)Vorschlag für Abmoderation: Also, ich finde ja, es muss nicht immer dasallerneueste Modell sein. Und nicht immer nur eine bestimmte Marke. Inzwischensind Smartphones technisch so ausgereift, dass sie nicht in ein oder zwei Jahren