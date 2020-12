Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Deutsche Bank will ihre Kosten noch stärker senken Die Deutsche Bank will bei ihrem Konzernumbau noch stärker an der Kostenschraube drehen. Man habe weitere Einsparmöglichkeiten entdeckt, teilte der Dax-Konzern am Mittwoch anlässlich einer Investorenveranstaltung mit. Bis zum Jahr 2022 sollen die …